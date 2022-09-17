Hızlı şekilde kilo vermek isteyenler dikkat Bu altın tüyoları dikkate alın

Fazla yağlarından veya kilolarından kurtulmak hemen hemen herkesin hayali. İşte size iştahınızı kesip metabolizmanızı hızlandıracak ve haliyle hızlı şekilde kilo vermenizi sağlayacak öneriler.

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Çağımızın en büyük sağlık problemlerinden birisi obezite olarak biliniyor. Bu duruma maruz kalan kişiler farklı farklı şekilde spor ve diyet uygulamaları yapıyor ama genellikle başarısız oluyor. İşte sizler için iştahınızı kapatıp metabolizmanızı hızlandıracak altın öneriler...

Belirli bir miktar vücut yağına sahip olmak her birey için gerekli bir durumdur. Fakat her yağ aynı şekilde vücuda faydalı değildir.

Özellikle bu yağ organlara zarar veriyor

Viseral yağ, karın boşluğunda depolanır. Bu durum da onu çoğu zaman fark edemeyeceğiniz anlamına gelir. Bu yağlar karaciğer ve bağırsaklar da dahil olmak üzere organlarınızın etrafını sarmalar. Bu sebeple bu yağ miktarı fazla olduğunda sağlığınız konusunda oldukça tehlike yaratabilir.

Vücudunuzda yüksek oranda viseral yağa sahip olmak, kalp hastalığı, alzheimer, tip 2 diyabet, felç ve yüksek kolesterol gibi ciddi sağlık problemleri riskini aktif olarak artırabilir.

Diyetisyen ve fitness uzmanı Nataly Komova, iç organlarda bulunan yağları parçalamak için en iyi besinleri tek tek açıkladı.

Kilo vermede en etkili besin

Fıstık mükemmel bir lif, protein ve kalp-sağlıklı yağ kaynağı olarak bilinir. Nitekim içerisinde bol miktarda tekli doymamış veya çoklu doymamış yağ vardır.

Tüm bunlar iştahınızı kapatarak tokluk hissini arttırır ve daha az yemenizi sağlar. Bu, kilo vermeyi veya korumayı kolay hale getirir.

Yer fıstığı aynı zamanda flavonoidler, fitosteroller, fenolik asitler ve resveratrol gibi faydalı bileşikler ile doludur. Bu bileşikler kanser ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltarak daha uzun yaşamanıza olanak sağlar.

Nataly Komova, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yer fıstığındaki amino asit triptofan, serotonin adı verilen iyi hissettiren bir kimyasalın üretimini ve salınımını artırır.

Ruh halinize de iyi gelir

Yüksek miktardaki serotonin seviyeleri, ruh halinizi olumlu anlamda artırmanın anahtarıdır. Fıstığın içinde bulunan E vitamini ve B vitaminleri sağlıklı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.

Özellikle E vitamini, kaşıntı, kuruluk, kızarıklık, şişme ve hassasiyet gibi bir dizi soruna bağlı cilt iltihaplarının önüne geçer.

Egzersiz olmazsa olmaz

Yağları kasla değiştirmenin başlıca anahtarı ise diyetle birlikte yapılacak olan egzersiz.

Nataly Komova, Sağlıklı içecekleri ve yiyecekleri şu egzersizlerle birleştirmenin oldukça önemli olduğunu söyledi.