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Ailesi gözü yaşlı bekliyor! 21 yaşındaki Muhammet nerede?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ailesi gözü yaşlı bekliyor! 21 yaşındaki Muhammet nerede?

ANTALYA'da haber alınamayan 21 yaşındaki Muhammet'in bulunması için kanalizasyon hattında çalışma yapılıyor.

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Mehmet ve Emine Güç çifti, 21 yaşındaki oğulları Muhammet Fatih Güç'ten bir süredir haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu.

Ekipler, ailenin ve gencin arkadaşlarının verdiği bilgiler doğrultusunda Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'ndaki kanalizasyon hattında arama çalışması başlattı.

Çizme ve kıyafetlerle kanalizasyona inen itfaiye ve AFAD ekipleri, gencin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

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