Bu karede Mansur Yavaş'ı hayal edebiliyor musunuz? Fotoğraf gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şahghay İşbirliği Örgütü zirvesinde sohbet ederken çekilen fotoğrafıyla ilgili yazı kaleme alan Sabah yazarı Melih Altınok, "Bir anlığına o masada Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Mansur Yavaş'ın falan oturduğunu düşünsenize? Kemal Bey kızmasın, ne yapayım, muhalefetin Erdoğan karşısında en şanslı gördüğü adayı o" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'ın Semerkant şehrinde özel konuk olarak katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 22. Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki bu fotoğraf karesi gündem oldu.

Erdoğan'ın konuştuğu diğer liderlerin onu neşeli bir şekilde dinlediği anın görüntüsü, sosyal medyayı ve siyaset dünyasını sarstı.

Erdoğan'ın "etkisini" ve "karizmasını pekiştirdiği" şeklinde yorumlanan görüntü, köşe yazarlarının da dilindeydi. Sabah yazarı Melih Altınok, bu görüntü üzerinden muhalefet partilerinin Erdoğan karşısındaki yetersizliğine dikkat çekti.

"Samimi ve güvenilir"

Altınok, Erdoğan için "Samimiyeti ve güvenilirliği sayesinde muhataplarının kişisel saygısını kazanmayı biliyor. Önüne çıkan fırsatları uzun vadede değerlendirmeyi başarıyor." dedi.

Erdoğan'ın yerini doldurabilir miydi?

"Bu karede Mansur Yavaş'ı hayal edebiliyor musunuz?" başlıklı yazısında yazar, şu ifadelere yer verdi:

"Bir anlığına o masada Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Mansur Yavaş'ın falan oturduğunu düşünsenize? Kemal Bey kızmasın, ne yapayım, muhalefetin Erdoğan karşısında en şanslı gördüğü adayı o.

Sizce tanınmaması için tartışmalardan, TV röportajlarından, uzun konuşmalardan özenle uzak tutulan Yavaş nasıl bir performans sergilerdi? Erdoğan'ın yerini doldurabilir miydi?

Bu hayali rasyonel siyasi bir proje olarak gerçekleştirmek için yan yana gelmiş muhaliflerin kendilerine verdikleri cevabı merak ediyorum.

Bunun Türkiye için daha iyi olacağına mı inanıyorsunuz gerçekten?"

Masada kimler vardı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu masada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bulunuyordu.