Tüm komşularınızı kapınızda sıraya sokacak fırında kıymalı sebzeli tava

Birçok kişi tencere yemeklerine nazaran fırında pişen yemekleri daha çok beğeniyor. Bu bağlamda internet üzerinden de en çok fırın yemekleri tarifi araştırılıyor. İşte tarifi çok fazla bilinmeyen ancak lezzetiyle herkesi hayran bırakan fırında kıymalı sebzeli tava malzemeleri ve tarifi.

200 gr kıyma

1 adet orta boy patlıcan

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy sivri biber

1 adet orta boy kırmızı kapya biber

1 adet orta boy soğan

2 adet küçük boy domates

1 tatlı kaşığı dolusu domates salçası

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 küçük çay bardağı ılık su

Tuz

Karabiber

Sebzeli fırın tava yapılışı:

Sebzeli fırın tava tarifi için; 1 tane orta boy patlıcanın kabuğunu şeritler halinde soyun. 1 tane orta boy patates ve 1 tane orta boy soğanın kabuğunu güzel şekilde soyun. Patlıcan patatesleri küçük küpler halinde kesin. Soğanı ince ince doğrayın. 1 tane orta boy sivri biber ve 1 tane orta boy kırmızı kapya biberin çekirdek kısmını güzelce temizleyerek, küpler halinde doğrayın. 2 tane küçük boy domatesi de küçük küpler halinde parçalara ayırın.

Sonrasında küçük yuvarlak borcam fırın kabının içerisine doğradığınız tüm bu sebzeleri ekleyin. Sebzelerin üzerine 200 gr kıyma, 1 tatlı kaşığı dolusu domates salçası, yarım küçük çay bardağı kadar zeytinyağı, damak tadınıza göre tuz ve karabiber ilave edin. tercihinize göre yağı daha az kullanabilirsiniz. Tüm bu malzemeleri baharat ve salçaya iyice emecek şekilde güzelce karıştırın. Daha sonra eliniz ile sebzelerin üzerine hafifçe bastırarak sebzelerin yayılmasını sağlayın.

En son olarak hazırladığınız kıymalı sebzeli tava üzerine 1 küçük çay bardağı kadar ılık suyu eşit şekilde gezdirerek malzemelerin üzerine dökün. Tercihinize göre yemeğin üzerini yağlı kağıt ile kapatarak pişirebilirsiniz. Hazırladığınız bu tabağı daha önceden ısıtılmış 200 derece fırına koyun. Ortalama 40-45 dakika kadar pişirin. Yemeğin pişmesini az bir süre kala üzerine domates ya da biber dilimleri ekleyip, kısa bir süre daha pişirmeye devam edebilirsiniz.

Sebzeli kıymalı fırın tava nasıl bir yemektir?

Evde bulunan malzemeler ile çok kolay bir şekilde hazırlanan sebzeli fırın tava, hem pratik, hem de lezzetli bir yemektir. Oldukça ekonomik ve doyurucu olması sebebiyle kalabalık misafirlerinize gönül rahatlığı ile ikram edebilirsiniz

Sebzeli fırın tava ne kadar sürede hazırlanır?

Sebzeli fırın tava tarifini hazırlamak için toplamda 60 dakika yeterlidir. Bu sürenin 15 dakikası hazırlık, 45 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 2 kişilik sebzeli fırın tava için geçerlidir.