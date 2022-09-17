Çağlar Söyüncü'nün yeni takımını hocası duyurdu

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün yeni rotasının neresi olacağı merak konusuydu. Çağlar'ın eski hocasından transfer açıklaması geldi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Çağlar'ın Atletico Madrid ile anlaştığını doğruladı.

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Leicester City'nin önemli oyuncularından biri olan Çağlar Söyüncü Premier Lig'de 6 hafta geride kalmasına rağmen 1 dakika bile forma giyemedi. Menajer Brendan Rodgers, yıldız futbolcunun oynatılmamasının nedenini, "Bizim seviyemize yakın bile değil." sözleriyle açıklamıştı.

Ancak asıl sebebin, Çağlar'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmaması olduğu öne sürüldü. Milli futbolcunun sosyal medya hesabından Mevlana'nın "Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir." sözüyle yaptığı paylaşım, Leicester City'de geçirdiği zor günlere bir atıf olarak yorumlanmıştı.

Galatasaray'a gelmemişti

Kadrosuna Juan Mata, Mertens, Icardi ve Lucas Torreira gibi yıldız isimleri katan sarı-kırmızılılar transfer döneminin sonlarına doğru Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan'ı gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar görüşmeden olumlu sonuç çıkmaması sonrasında farklı isimlere yönelmişti.

Eski hocasından Atletico Madrid açıklaması

Altınordu'da uzun yıllar teknik direktörlük yapan ve sezon öncesinde İzmir ekibinden ayrıldığını açıklayan deneyimli hoca Hüseyin Eroğlu eski öğrencisi Çağlar Söyüncü hakkında konuştu.

Eroğlu, İsmi transfer döneminde sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Çağlar Söyüncü'nün yeni takımını da açıkladı.

Radyospor'da katıldığı programda "Çağlar Söyüncü yeni sezon için Atletico Madrid'le mi anlaştı?" sorusuna Eroğlu, "Evet siz de zaten öğrenmişsiniz. (Gülerek)" cevabını verdi.