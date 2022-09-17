BIST 3.377
DOLAR 18,26
EURO 18,28
ALTIN 983,47
HABER /  GÜNCEL

Joe Biden'dan Putin'e nükleer uyarısı! 'Sakın sakın sakın' deyip ekledi: Hiçbir şeye benzemeyecek...

Joe Biden'dan Putin'e nükleer uyarısı! 'Sakın sakın sakın' deyip ekledi: Hiçbir şeye benzemeyecek...

ABD Başkanı Joe Biden verdiği röportajda gazetecinin "Kimyasal veya taktik nükleer silah kullanmayı değerlendirmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ne söylerdiniz?" sorusuna, "Sakın. Sakın. Sakın. Savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana hiçbir şeye benzemeyecek şekilde değiştireceksin" şeklinde yanıt verdi.

Abone ol

ABD Başkanı Joe Biden, CBC News’te yarın yayınlanacak "60 Minutes" programı için Scot Pelley’e röportaj verdi.

Biden ekonomi ve yaklaşan ara seçimler ile Ukrayna’daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pelley'in, "Ukrayna savaş alanında başarılı olurken, Vladimir Putin (Rusya Devlet Başkanı) köşeye sıkıştırılıyor. Merak ediyorum Sayın Başkan, kimyasal veya taktik nükleer silah kullanmayı değerlendirmesi durumunda ona ne söylerdiniz?" sorusunu yanıtlayan Biden, "Sakın. Sakın. Sakın. Savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana hiçbir şeye benzemeyecek şekilde değiştireceksin" dedi.

Pelley'in Putin'in nükleer silah kullanmayı seçerse sonuçlarının ne olacağını yönündeki sorusuna ise Biden, "Tam olarak ne olacağını bilseydim sana söyler miydim sanıyorsun? Tabii ki söylemeyeceğim. Sonuçları olacak" şeklinde yanıt verdi.

Biden, "Dünyada hiç olmadıkları kadar parya olacaklar ve yaptıklarının ölçüsüne bağlı olarak hangi cevabın verileceğini belirleyecekler" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir ve Eskişehir'de orman yangını çıktı! Karadan ve havadan müdahale başladı
Balıkesir ve Eskişehir'de orman yangını çıktı! Karadan ve havadan müdahale başladı
Sevmediğimiz şarkıları gün içinde sürekli mırıldanmamızın sebebi belli oldu
Sevmediğimiz şarkıları gün içinde sürekli mırıldanmamızın sebebi belli oldu
Bu karede Mansur Yavaş'ı hayal edebiliyor musunuz? Fotoğraf gündem oldu
Bu karede Mansur Yavaş'ı hayal edebiliyor musunuz? Fotoğraf gündem oldu
Ailesi gözü yaşlı bekliyor! 21 yaşındaki Muhammet nerede?
Ailesi gözü yaşlı bekliyor! 21 yaşındaki Muhammet nerede?
Türkiye'ye örtülü ambargo şiddetlendi milyarlık şirket yöneticileri fuara bile gidemiyor
Türkiye'ye örtülü ambargo şiddetlendi milyarlık şirket yöneticileri fuara bile gidemiyor
Çocuklarınız en çok bu pastaya bayılacak! Mİni köstebek tarifi sizi günün kahramanı yapacak
Çocuklarınız en çok bu pastaya bayılacak! Mİni köstebek tarifi sizi günün kahramanı yapacak
İsmail Hakkın Pekin: ABD ve Yunanistan donanmamızı ve savaş uçaklarımızı imha edebilirler
İsmail Hakkın Pekin: ABD ve Yunanistan donanmamızı ve savaş uçaklarımızı imha edebilirler
Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'den herkesi üzen haber! Annesi duyurdu "2.5 yaşındaki Mavi tedaviye başladı"
Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'den herkesi üzen haber! Annesi duyurdu "2.5 yaşındaki Mavi tedaviye başladı"
Kilis'te üzüm satmak için geldi kurşunların hedefi oldu
Kilis'te üzüm satmak için geldi kurşunların hedefi oldu
İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in tabutuna koşan şahıs tutuklandı
İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in tabutuna koşan şahıs tutuklandı