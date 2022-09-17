Balıkesir ve Eskişehir'de orman yangını çıktı! Karadan ve havadan müdahale başladı
İki ilden orman yangını haberi geldi. Balıkesir ve Eskişehir'deki yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Abone ol
Mehmetler Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlattı.
Ekiplerin, çalışmaları sürüyor.
Eskişehir'de orman yangını
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.