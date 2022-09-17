Sevgiliniz sizi aldattıysa onu pişman edin! Kapınızın önünde yatıracak taktikler

Sevgilinizin sizi aldattığını öğrendiğiniz de ve bu yaptığını ona ödetmek istiyorsanız bu pişman etme taktiklerini deneyin… Aldatılmak, kolay kabullenilmez ve bir anda yüreğiniz nefret ve öfkeyle dolabilir. Sevdiğiniz kişiye bağırmak, vurmak, saldırmak isterken sakin kalır ve bu taktikleri uygularsanız ona en büyük dersi vermiş olursunuz. İşte o taktikler...

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Bazı insanlar, ilişki yaşarken partnerinin duygularını ve tüm yaşanmışlığı hiçe sayıp başkasına yönelebiliyor. Bu davranışla kendi kalitesini düşüren kişilere bağırmak, kızmak veya aklınıza gelen diğer tepkileri vermek onun kendini haklı bulmasına sebep olabilir. Eğer çirkin sözler kullanır, ona hakaretler ederseniz sizinle tartışacak ve 'iyi ki yapmışım, karşımdaki insanın dönüştüğü çirkef kişiliğe bak kurtuldum' gibi sözlerle kendi vidanını rahatlatmaya çalışacaktır. Bütün bunlardansa sakin kalıp bu taktikleri uygularsanız, ona hem pişmanlık verecek hem de kendi kendini yiyip bitirmesine sebep olacaksınız. Peşinizden koşturacak, hatta kapınızda yatıracak bu taktikleri sizler için derledik...

Ararsa açmayın

Bütün bu zaman içersinde kesinlikle onu aramayın. Çünkü ararsanız tamamen kaybedersiniz. Zaten aramazsanız daha fazla bir gizem oluşturursunuz ve sizi merak eder. Pişman olacak ve ayaklarınıza kapanacağını kendi gözlerinizle göreceksiniz.

Bağırmayın ve ağlamayın

Aldatıldığımızı öğrendiğimiz an hiçbirimiz, konuşmak için yanımıza gelmesini bekleyemeyiz; telefona sarılır, avazımız çıktığı kadar bağırır ve sinirden ağlarız. Bir de diğer türlü düşünelim, derin bir nefes alıp, sakinleşip beklemek ve sadece öğrendiğinizi söyleyerek çekip gitmek... İşte böylelikle tamamen bütün suç onun üzerine yüklenir ve vicdanına yumruk gibi bir acı yerleşir.

Depresyona girmeyin

Kötü düşünmek ve kötü eyleme yönelmek, tamamen psikolojik, mutsuzluğun dibine sokar. Kalkın sevinç çığlıkları atın, oynayın, zıplayın demiyoruz. Düşünün, sadece biraz kendinize zaman ayırıp düşünün... Güçlü kadın rolüne bürünün, bunu haketmediğinizi kendinize anlatın ve sizi aldatan kişi mutluyken, gezip eğlenirlen neden sizin üzgün halde evde oturduğunuzu sorgulayın. Arkadaşlarınızı alın ve sizi rahatlatacak aktiviteler yapın.

Alışverişe çıkın

Kendinize zaman ayırın, kafanızı dinleyin, yeni, güzel kıyafetler alın. Göreceksiniz eve daha mutlu dönmüş olacaksınız.

Mutlu olduğunuzu belli edin

Sosyal medya kullanıyorsanız, hayatınıza kaldığınız yerden devam ettiğinizi hatta daha da iyi olduğunuzu paylaşımlarınızla gösterin. Arkadaşlarınızla sık sık görüşün ve birçok eğlenceli aktivite yapın. Yaptığınız bütün eğlenceli aktiviteleri sosyal medyada paylaşın. Konserlere gidin, görünümünüzde değişiklikler yapın. Kimseye ihtiyacınız olmadığını ve aldatılmış olmanın, sizin hayatınızda hiçbir şeyi değiştirmediğin belli edin. Eski sevgiliniz, kendisi yokken daha mutlu olduğunuzu kendisi görmese bile birileri haber uçuracaktır ve kendini çok kötü hissedip size yalvarmaya başlayacaktır.