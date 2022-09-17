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KİPTAŞ'ın başındaki isimden konut hesabı olay oldu: 850 binlik ev 52 milyona çıkacak

KİPTAŞ'ın başındaki isimden konut hesabı olay oldu: 850 binlik ev 52 milyona çıkacak

Sosyal konut projesine yönelik itirazlar içinde belki de en dikkat çekeni KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un yaptığı hesap oldu. Kurt, 850 bin liralık konut için, 240 ayda 52.7 milyon TL ödeneceğini iddia etti.

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Sosyal konut projesine vatandaşların büyük ilgi göstermesine rağmen itirazlar gelmeye devam ediyor.

En çok konuşulan ise inşa edilecek evlerin taksitlerinde memur maaşındaki artışın dikkate alınacak olması oldu.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, 850 bin liralık konut için, 240 ayda 52.7 milyon TL ödeneceğini iddia etti, hesaplamasını Twitter hesabı üzerinden paylaştı:

Taksitlere memur maaşlarından daha düşük zam sinyali vermişti

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde CNN Türk'e yaptığı açıklamada taksit tutarlarıyla ilgili olarak şunları söylemişti:

“Taksitler 2 bin 280 liradan başlayacak. 4 bin 5 bine kadar aynı proje içinde çıkmaz. En yükseği zaten 3+1’lerde 3 bin küsür olarak açıklandı. Yüzde 10’luk bir artış ya olur ya olmaz. Memur maaşı endeksine göre artırılıyor ama TOKİ tabii önceden memur maaşı ve enflasyon oranı düşük olduğundan dolayı zaten belki yüzde 5’lik zamlar yapılıyordu. Son zamlar biliyorsunuz memurlara yüzde 30, yüzde 40 kümülatifte yüzde 80 zam geldi. Geçen yıl en son yaptığımız şey de yüzde 25’le sınırlı tuttuk.”

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