Kendinizi tutamayıp şeker komasına girmeyin! İşte son dönemlerin fenomeni soğuk baklava tarifi

Şerbeti için:

Arası için:

1 kase iri çekilmiş fıstık (dilerseniz fındık ya da ceviz de kullanabilirsiniz)

Üzeri için:

Tatlımızın ilk başta şerbetini hazırlayın. Bunun için tencereye şeker ve suyu alarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Daha sonrasında küçük bir sos tavasına ya da küçük bir tencereye tereyağını alın ve eritin. Yağ erirken üzerinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımı ile tencereden alın.

Yağ eridikten sonra ocaktan alın ve üzerine sıvı yağımızı ekleyerek karıştırın.

Baklava yufkasını tezgaha alın, kullanacağımız fırın kabımızı yufkanın kenar kısmına yerleştirerek etrafından bıçak ile kesin.

Eğer baklavanın çok kalın olmasını istemezseniz kenarda kalan baklava yufkasını kesin ve daha sonra başka bir tarihte kullanmak için hava almayacak şekilde paketleyerek kaldırın.

Sonrasında daire şeklindeki yufkaların kenarlarında kalan kısımları da aralara yerleştirmek için alın. Bu adımda baklava yufkalarınızın kurumaması için yufkalarınızı temiz bir örtü arasında tutmakta fayda var.

Yuvarlak şeklindeki yufkaları alt ve üstte kullanmak için eşit şekilde ayırın.

Fırın tepsisinin tabanına yağ karışımından bir kaşık kadar alın ve fırça ile her yerine gelecek şekilde sürün.

Sonrasında bir tane bütün yufkayı yerleştirin. Üzerine kenarlarda kalan parçalardan da bir kaç yaprak yerleştirin ve 1 kaşık daha yağ gezdirin.

Tekrar yuvarlak şeklindeki yuvarlak. Üzerine parçalı yufkalardan yerleştirerek üzerine bir kaşık yağ gezdirin.

Bu şekilde yufkaların yarısını tepsimize üst üste sıralayın (Son 2 katta bütün yufka parçalarından yerleştirin.)

Daha sonra baklavanın ara malzemesini yerleştirin. Bu aşamada iri çekilmiş fıstık, fındık veya ceviz de kullanabilirsiniz.

Bu adımda fırını alt üst fansız ayarda 170°C’de ısınmaya bırakın.

Fıstıkları yerleştirdikten sonra üst için ayırdığınız yufkaları üst üste, aralarına yağ dökerek aynı şekilde sıralamaya devam edin

Yufkaları yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra kenardan taşan kısımlar varsa bıçak ile kesin ve yağınızdan sürün.

Hazırladığınız bu baklavayı dilediğiniz boyutlarda kesin.

Baklavayı 170°C fırında altı ve üstü nar gibi kızarana kadar pişmeye bırakın. Ortalama pişme süresi 1 saat 10 dakika kadar biliniyor fakat bu süre fırından fırına göre değişiklik gösterir.

Baklava pişerken bir yandan şerbetinizin sütünü ekleyin ve karıştırarak bekleyin.

Kızaran baklavayı fırından alın ve ilk sıcaklığının çıkması için 10 dakika kadar bekleyin.

Bir süre bekledikten sonra soğuyan baklavanın üzerine şerbeti her yerine gelecek şekilde dökün. Şerbetini çekmesi için 1 saat kadar bekleyin.