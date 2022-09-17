İstanbul'da feci kaza! Beton mikseri ile İETT otobüsü çarpıştı yaralılar var

İSTANBUL Arnavutköy'de beton mikseri ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 yolcu yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, seyir halindeki beton mikseri ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüsteki 3 yolcu, sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.