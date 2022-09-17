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İstanbul'da feci kaza! Beton mikseri ile İETT otobüsü çarpıştı yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da feci kaza! Beton mikseri ile İETT otobüsü çarpıştı yaralılar var

İSTANBUL Arnavutköy'de beton mikseri ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 yolcu yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, seyir halindeki beton mikseri ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüsteki 3 yolcu, sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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