Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Çayırova geçişinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.Abone ol
S.K. idaresindeki otomobil bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü S.K. ile araçtaki A.K, E.K, N.T, İ.K. ile İ.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.