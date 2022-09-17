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'Öldüğü' iddia edilen İran lideri Hamaney'in fotoğrafları yayınlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
'Öldüğü' iddia edilen İran lideri Hamaney'in fotoğrafları yayınlandı

İRAN lideri Ali Hamaney'in, "öldüğü" veya "ağır hasta olduğu" yönündeki iddiaların ardından uzun süre sonra ilk kez görüntüleri yayınlandı.

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Medyaya servis edilen görüntülerde Hamaney'in başkent Tahran'da bulunan İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen Erbain merasimleri kapsamında ülkedeki gençlik gruplarının temsilcileriyle bir araya geldiği görüldü.

Tahran yönetimine muhalif medya ve sosyal medya kullanıcıları tarafından "vefat ettiği, kalp ameliyatı geçirdiği, komada olduğu" gibi hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Hamaney'in Erbain merasiminde gençlerle görüntülerinin yayınlanması sevenlerini rahatlattı.

İddialar sonrası Hamaney'den bazı fotoğraflar...

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