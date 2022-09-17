Diz ağrılarınız varsa bu yöntemler sizi iyi edecek! Bunları deneyin, diz ağrısından kurtulun

Her yaşta insanın diz ağrısı şikayeti olabilir. Diz ağrısı yaşıyorsanız ve buna bir çözüm yolu arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sizler için derlediğimiz bu yöntemleri deneyerek diz ağrısından kurtulmanız mümkün... İşte diz ağrısına iyi gelen yöntemler...

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Diz ağrısı, birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan ve günlük yaşantıyı olumsuz yönde etkileyen can sıkıcı sağlık problemlerinden bir tanesidir. Diz ağrılarının sebebi çoğu zaman kireçlenme, kemik erimesi, romatizma, menisküs gibi rahatsızlıklar olabiliyor. Spor yaparken ya da gündelik işleri yaparken bile dizlerin incitilmesi mümkündür. Bu gibi durumlarda dizin ne boyutta zarar gördüğü bilinmelidir. Bunun anlaşılabilmesi için de mutlaka uzman bir doktorla görüşmek gerekir. Sizler için derlediğimiz bu yöntemler sayesinde diz ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz...

Soğuk kompres

Buzdolabının buzluk kısmından bir buz şişesi alın ve bunu ince bir havluya sarın. Havlu içinde olan buzlu şişeyi, dizinizde ağrı hissettiğiniz bölgeye masaj yaparak uygulayın. Soğuk kompres uygulayarak kan akışını dengeleyebilirsiniz. Böylece ağrıya sebep olan geçici faktörleri de ortadan kaldırmış olursunuz.

Çınar yaprağı

Çınar yaprağını kaynattıktan sonra suyunu içip diz ağrısından kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Aynı şekilde çınar yaprağının kaynamış suyu cildinize temas edecek ılıklığa ulaştığında, diz bölgesine sürüp diz ağrısı şikayetinizi sonlandırabilirsiniz.

Kerevizli yoğurt

Vücutta ürik asit birikiminin çok fazla olmasından kaynaklanan bir diz ağrısı oluşabilir. Bu gibi durumlarda kerevizli yoğurt tüketilmesi tavsiye edilir. Kerevizi rendeleyip yoğurt ile bir salata hazırlayın. Diz ağrısı yaşadığınız gün bu salatayı tüketin. Kereviz ürik asitlerin hızlı şekilde atılmasını sağlar ve ağrınız diner.

Zencefil

Zencefil, doğal ağrı kesici olarak bilinen besinlerden bir tanesidir. İçeriğinde bulunan antienflamatuvar ve antioksidan özellikler gösteren zengin maddelerle ağrılarınızın azalmasını sağlayacak olan zencefili farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Ağrıyan bölgeye aktarlardan alabileceğiniz zencefil yağını dikkatlice sürebilir, taze veya toz zencefilin çayını demleyip içebilir ya da bal, zeytinyağı gibi malzemelerle karıştırarak tüketebilirsiniz. Yağı daha hızlı bir çözümdür ama çay ya da macun halinde düzenli olarak tüketmeniz de sağlığınıza daha kalıcı faydalar sağlayacaktır.

Nane yağı

Mentol içeren nane yağıyla kısa sürede dizlerinizdeki ağrıdan kurtulabilirsiniz. Diz kapaklarına masaj yoluyla sürülen nane yağı, hemen o bölgeyi rahatlatır. Anlık uyuşma hissi verdikten sonra ağrıyı geçirme etkisi olan nane yağını ağrı hissedilen günlerde dizlerinize masaj yapabilirsiniz. Aşırı yorgun olduğunuzda zaman ve spor sonrasında nane yağıyla dizlerinize masaj yaparak kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.