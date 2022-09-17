Kar erken geliyor tarih belli oldu! Meteoroloji uyardı İstanbul'da pazar günü havaya dikkat!

Meteoroloji uzmanları hava durumuna dair ellerindeki bilgileri paylaştı. Orhan Şen ve Kerem Ökten'den kritik açıklamalar geldi. İstanbul'da yarın (18 Ağustos Pazar) hava nasıl olacak? İstanbul'a yarın için saat veren Kerem Ökten, 'kar' açıklaması da yaptı! Uludağ'a yılın ilk karının düşeceği tarih belli oldu. İşte Türkiye genelinde önümüzdeki günlerin hava durumu tablolarıyla uzmanların paylaştığı son bilgiler...