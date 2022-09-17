Kar erken geliyor tarih belli oldu! Meteoroloji uyardı İstanbul'da pazar günü havaya dikkat!
Meteoroloji uzmanları İstanbul ile ilgili güncel hava detaylarını paylaştı. 18 Eylül Pazar günü hava nasıl olacak? Merakınızı hava uzmanları Orhan Şen ve Kerem Ökten giderdi. Son günlerde doğru tahminleriyle öne çıkan Kerem Ökten Bursa Uludağ'a yılın ilk karı için tarih verdi!
Meteoroloji uzmanları hava durumuna dair ellerindeki bilgileri paylaştı. Orhan Şen ve Kerem Ökten'den kritik açıklamalar geldi. İstanbul'da yarın (18 Ağustos Pazar) hava nasıl olacak? İstanbul'a yarın için saat veren Kerem Ökten, 'kar' açıklaması da yaptı! Uludağ'a yılın ilk karının düşeceği tarih belli oldu. İşte Türkiye genelinde önümüzdeki günlerin hava durumu tablolarıyla uzmanların paylaştığı son bilgiler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde bugün (cumartesi) yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MGM tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre, yarın (pazar günü) birçok şehirde yağış bekleniyor. Peki, İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Yağışla beraber sıcaklık ne şekilde olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu raporu sonrasında İstanbul'da yarın yağış beklendiği açıklandı. Yarın İstanbul'da havanın yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yağışla birlikte 24 derece civarında olacağı tahmin edilmekte.