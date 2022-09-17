Uzmanlar açıkladı: Uzun süre cinsel ilişkiye girmezseniz bu durumlarla karşılaşabilirsiniz

İdeal cinsel ilişkiye girme süresi, pek çok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Uzman isimler, uzun süre cinsel ilişkiye girilmediği takdirde nelerle karşılaşacağımız konusunda bilgiler verdi.

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Cinsel konular birçok kişi için tabu olarak kabul ediliyor ve konuşmaktan, araştırmaktan ve öğrenmekten çekinilen bir konu olarak biliniyor. Ancak bu konular, sağlık için oldukça önemli bir konumda bulunuyor.

Bu bağlamda cinsel ilişki de, insan yaşamının olağan seyri içerisinde bulunan bir durum. Peki ideal cinsel ilişki süresi ne kadar? İşte uzman isimlerin açıklamalarına göre, uzun süre cinsel ilişkiye girilmediği takdirde başımıza gelebilecek olumsuz durumlar...

Cinsel ilişki yaşamın oldukça önemli bir parçası. Sağlık, psikolojik, sosyal açıdan birçok etki yaratan cinsel ilişki hakkında bilinmeyen pek çok bilgi mevcut. Yapılan çalışmalar sonucunda uzun süre cinsel ilişkiye girmemek anksiyeteden uykusuzluğa kadar birçok sağlık problemlerine sebep oluyor. Toplumda sıklıkla yaşanan gerginliklerin nedenleri arasında cinsel ilişki sorunlarının yer aldığı tahmin ediliyor.

Cinsel ilişki sistemini düzeltebilir

Uzman isimler, yaptıkları açıklamada fiziksel temas olmadan geçen sürenin artan kaygı, depresyon ve uyku sorunları gibi sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini belirtti. Fiziksel yakınlığın hayatımızdan eksik olması, yalnızlığa, izolasyona ve hatta bağışıklık sisteminizi tehlikeye atabilecek dokunma açlığına da sebep olabilir. Psikolog doktor Rachel Needle, yaptığı açıklamada seks yapmanın insanların fiziksel ve zihinsel sağlığını olumlu yönde etkilediğini belirtti. Needle ayrıca, cinsel ilişkinin daha iyi uyumaya yardımcı olacağını belirtirken, ağrının, stresin, kaygının ve depresyonun azalması gibi pek çok olumsuz duruma da fayda sağlayacağını söyledi.

Cinsel ilişkiye giremeyenler mastürbasyon yapabilir

Needle, insan sağlığına olan bu faydalar ile ilgili açıklama yaparken cinsel ilişkiye girmeyen kişilerin mastürbasyon yapması ve orgazm olması gerektiğini belirtti. Needle, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Orgazm, en azından geçici olarak stresi azaltmaya yardımcı olabilecek ve bizi daha mutlu eden olumlu duygulara yol açabilecek endorfin salgılar. Yani, birlikte seks yapmasanız bile, bu faydalardan yararlanmaya devam etmek istiyorsanız, orgazm olmaya devam etmenin yollarını bulun.

Cinsel ilişki sıklığı ne kadar olmalıdır?

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada cinsel ilişki sıklığı ile ilgili herhangi bir standart olmamakla birlikte genel olarak 30 yaş altındakilerin haftada 2 kez, 30 yaş üstündeki çiftlerin ise haftada 1 kez cinsel ilişkiye girmelerinin normal olabileceğini belirtiyorlar.

Yüksek depresyon ve kaygı yaratıyor

Güvenli bir şekilde cinsel ilişkiye girilmeden geçen aylar geçiren insanlar, cilt açlığı ve dokunma açlığı hissedebilir. Bu durum da bağışıklık sisteminizi zayıflatırken, yüksek depresyon ve kaygı durumlarına sebep olabilir.