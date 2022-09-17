Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Zirveye damga vuran fotoğrafı anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanhay İşbirliği Zirvesi'ne damga vuran fotoğrafına ilişkin "İlham Bey o koltuğu bana bıraktı, kendisi yandaki koltuğa geçti. Çoğu Rusça bildiği için tercüman da konuştuklarımızı Rusça’ya çeviriyordu. Oradaki sohbetimiz tabii hepsinin bayağı hoşuna gitti. Güzel bir anı oldu" dedi. Erdoğan, Akkuyu ile ilgili olarak mutabakatın sağlandığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

-(Şanghay İşbirliği Örgütü) "Üye olmak olmamak ayrı ama bizim bu ülkelerle olan münasebetlerimiz, bu atılan adımla çok daha farklı bir konuma taşınmış olacak"

-(Sosyal konut projesi) "Talebin yoğunluğu ortada. Allah nasip ederse seçimden sonra yeni bir etabı başlatacağız. Çünkü arsa noktasında sıkıntımız yok."

-(Sosyal konut projesine başvurular) Arz-talep dengesini görmüş olduk, talep istikametinde görünüyor. Öyleyse seçimin ertesinde yeniden bir hamle yapılabilir"

-Akkuyu ile ilgili mutabakat sağlandı. Türk firması IC ile mutabık kaldılar. Süreci hızla devam ettirerek 2023 içinde birinci ünitenin açılışını yapabileceğiz.

-Üretim ekonomisinin neticesi olarak biz şu anda hasılayı toplamaya başladık. Şu an itibarıyla Merkez Bankamızın rezervi 115 milyar dolar civarında.

-Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik provokasyonlarından vazgeçmesi, taahhütlerine uygun davranarak barış ve iş birliğine odaklanması önem taşıyor.

"Zirvede bir fotoğraf çıktı ortaya. Türkiye bu fotoğraf karesini konuşuyor. Fotoğraftan gördüğümüz, siz bir şeyler anlatıyorsunuz, diğer liderler de dinliyorlar. Hepsine birden hitap eder gibi bir haliniz vardı orada. Nasıl oluştu o kare ve ne anlatıyordunuz o anda?" sorusuna da Erdoğan şu cevabı verdi:

İlham Bey o koltuğu bana bıraktı, kendisi yandaki koltuğa geçti. Çoğu Rusça bildiği için tercüman da konuştuklarımızı Rusça’ya çeviriyordu. Oradaki sohbetimiz tabii hepsinin bayağı hoşuna gitti. Güzel bir anı oldu.