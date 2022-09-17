Biden'dan Putin'e uyarı: Sakın, sakın, sakın!

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i nükleer ya da kimyasal silah kullanmaması konusunda uyardı.

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Biden, CBC News’te yarın yayınlanacak “60 Minutes” programı için Scot Pelley’e verdiği röportajda, Ukrayna’daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna’nın savaş alanında başarı elde etmesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in köşeye sıkıştığını söyleyen Pelley’in, “Putin’in kimyasal ve taktik nükleer silahları kullanmayı değerlendirmesi halinde ona ne söylerdiniz?” sorusuna Biden, “Sakın, sakın, sakın. Savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana hiçbir şeye benzemeyen şekilde değiştireceksin” cevabını verdi.

Putin’in nükleer silah kullanmasının sonuçlarına ilişkin Biden, “Tam olarak ne olacağını bilseydim sana söyler miydim sanıyorsun? Tabii ki söylemeyeceğim. Sonuçları olacak” ifadelerini kullandı.

Biden sözlerine şöyle devam etti:

“Dünyada hiç olmadıkları kadar parya olacaklar. Ve yaptıklarının boyutuna bağlı olarak hangi cevabın olacağını belirleyecekler”

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu'nun verilerine göre Rusya'nın elinde 5 bin 977, ABD'deyse 5 bin 428 adet nükleer savaş başlığı var.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya ABD ordusunun envanterinden 600 milyon dolarlık askeri yardım yapacaklarını ve bu paketin ek silah, mühimmat ve teçhizat içerdiğini cuma günü açıklamıştı.

Blinken, bu paketle birlikte Ukrayna'ya savaşın başından beri toplamda 15,8 milyar dolarlık yardım göndermiş olacaklarını duyurdu.