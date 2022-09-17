BIST 3.377
DOLAR 18,26
EURO 18,28
ALTIN 983,47
HABER /  DÜNYA

Biden'dan Putin'e uyarı: Sakın, sakın, sakın!

Biden'dan Putin'e uyarı: Sakın, sakın, sakın!

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i nükleer ya da kimyasal silah kullanmaması konusunda uyardı.

Abone ol

Biden, CBC News’te yarın yayınlanacak “60 Minutes” programı için Scot Pelley’e verdiği röportajda, Ukrayna’daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna’nın savaş alanında başarı elde etmesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in köşeye sıkıştığını söyleyen Pelley’in, “Putin’in kimyasal ve taktik nükleer silahları kullanmayı değerlendirmesi halinde ona ne söylerdiniz?” sorusuna Biden, “Sakın, sakın, sakın. Savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana hiçbir şeye benzemeyen şekilde değiştireceksin” cevabını verdi.

Putin’in nükleer silah kullanmasının sonuçlarına ilişkin Biden, “Tam olarak ne olacağını bilseydim sana söyler miydim sanıyorsun? Tabii ki söylemeyeceğim. Sonuçları olacak” ifadelerini kullandı.

Biden sözlerine şöyle devam etti:

“Dünyada hiç olmadıkları kadar parya olacaklar. Ve yaptıklarının boyutuna bağlı olarak hangi cevabın olacağını belirleyecekler”

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu'nun verilerine göre Rusya'nın elinde 5 bin 977, ABD'deyse 5 bin 428 adet nükleer savaş başlığı var.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya ABD ordusunun envanterinden 600 milyon dolarlık askeri yardım yapacaklarını ve bu paketin ek silah, mühimmat ve teçhizat içerdiğini cuma günü açıklamıştı.

Blinken, bu paketle birlikte Ukrayna'ya savaşın başından beri toplamda 15,8 milyar dolarlık yardım göndermiş olacaklarını duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
İş arkadaşınıza aşık olmanızın sebebi ortaya çıktı! İş başka, aşk başka demeyin!
İş arkadaşınıza aşık olmanızın sebebi ortaya çıktı! İş başka, aşk başka demeyin!
Tek bir damlası bile cilde mucizevi etki veren bu bitkisel yağları deneyince şok olacaksınız!
Tek bir damlası bile cilde mucizevi etki veren bu bitkisel yağları deneyince şok olacaksınız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan ziyareti sonrası önemli açıklamalar! Zirveye damga vuran fotoğrafı anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan ziyareti sonrası önemli açıklamalar! Zirveye damga vuran fotoğrafı anlattı
Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
'Öldüğü' iddia edilen İran lideri Hamaney'in fotoğrafları yayınlandı
'Öldüğü' iddia edilen İran lideri Hamaney'in fotoğrafları yayınlandı
Diz ağrılarınız varsa bu yöntemler sizi iyi edecek! Bunları deneyin, diz ağrısından kurtulun
Diz ağrılarınız varsa bu yöntemler sizi iyi edecek! Bunları deneyin, diz ağrısından kurtulun
Antalya'da akılalmaz olay! Şahin'e sinirlenip 'Şahin'i katletti: Ötekini de vuracağım
Antalya'da akılalmaz olay! Şahin'e sinirlenip 'Şahin'i katletti: Ötekini de vuracağım
Akşama ne yemek yapacağınızı bilmiyorsanız dert etmeyin! Bu fellah köftesi tarifi gününüzü kurtarsın
Akşama ne yemek yapacağınızı bilmiyorsanız dert etmeyin! Bu fellah köftesi tarifi gününüzü kurtarsın
İstanbul'da feci kaza! Beton mikseri ile İETT otobüsü çarpıştı yaralılar var
İstanbul'da feci kaza! Beton mikseri ile İETT otobüsü çarpıştı yaralılar var
Kendinizi tutamayıp şeker komasına girmeyin! İşte son dönemlerin fenomeni soğuk baklava tarifi
Kendinizi tutamayıp şeker komasına girmeyin! İşte son dönemlerin fenomeni soğuk baklava tarifi