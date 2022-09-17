Tek bir damlası bile cilde mucizevi etki veren bu bitkisel yağları deneyince şok olacaksınız!

Doğal yağlar, cilde faydalı olan bakım ürünleri arasında en üst sıralarda yer alır ve birçok kişi tarafından kullanılır. Doğal yağlar cildi onarır ve hücrelerin hızlıca yenilenmesine olur. Aydınlık, parlak ve canlı bir cilde sahip olmak istiyorsanız bu doğal yağlara bir şans verebilirsiniz. İşte mucizevi yağlar...

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Cildiniz için doğal cilt bakım yöntemlerinden yararlanmak istiyorsanız bu mucizevi bitkisel yağlar tam size göre... Cildi derinlemesine nemlendiren, cilt sorunlarını onaran ve cildi pürüzsüzleştiren bu doğal yağları düzenli olarak uyguladığınız takdirde, hayalini kurduğunuz o muhteşem cilde sahip olmanız işten bile değil. İşte sizler için derlediğimiz, cilde sağladığı yararlar saymakla bitmeyen mucizevi doğal yağlar...

Cildi yenileyen tatlı badem yağı

Tatlı badem yağının cilt sağlığı için sağladığı yararlar saymakla bitmiyor. Tatlı badem yağı içerisinde bol miktarda A ve K vitamini bulunuyor. Tatlı badem yağı düzenli kullanıldığında cildi neme doyuruyor. Ciltte oluşan kuruluk problemini ortadan kaldırıyor. Cildi onararak yumuşamasını sağlıyor. Tatlı badem yağını nemlendirici kreminizin içerisine birkaç damla ekleyerek her gün cildinize düzenli olarak uygulayabilirsiniz.

Cildi temizleyen jojoba yağı

Jojoba yağı, cildi adeta bir nem bombası gibi nemlendirir. Cildin nem dengesini sağlar ve teni hızlı bir şekilde yumuşatır. Jojoba yağı, ciltteki kolajen üretimini de oldukça destekler. Antibakteriyel özelliği sayesinde tendeki yara ve iltihapların iyileşmesini hızlandırır. Böcek ve sinek ısırıkları, sivilce lekeleri ve uçuk virüsünün oluşturduğu yarayı tedavi edici bir etkisi vardır. Jojoba yağı cilt hücrelerini yenileyerek cildin erken yaşlanmasını önler. Cilt temizleyici özelliği sayesinde cildi yağ, kir ve makyaj kalıntılarından çabucak arındırır. Temiz bir pamuğa birkaç damla jojoba yağı dökerek cildinize uygulayabilirsiniz. Ancak jojoba yağını her gün kullanmanız önerilmez. Bu sebeple haftada 2-3 kez kullanmanız yeterli olacaktır.

Cildi sıkılaştıran shea yağı

Shea yağı cilt bakımında birçok kişi tarafından oldukça sık kullanılan doğal yağlardan biridir. Yaşlanma karşıtı bakım yapmak isteyenler shea yağını hiç kuşkusuz kullanabilir. Cildi sıkılaştırma ve besleme etkisi olan shea yağı, E, D ve F vitaminleri açısından oldukça zengin doğal yağlar arasında yer alır. Shea yağı ayrıca cildi neme doyurur. Dolgunluk hissi kazandırır. İnce çizgileri ve kırışıklık görünümünü en aza indirir. Düzenli kullanılan shea yağı cildin erken yaşlanmasının önüne geçer. Shea yağını masajlarınızda bolca kullanarak cildinizin daha sıkı ve nemli olmasını sağlayabilirsiniz.