İş arkadaşınıza aşık olmanızın sebebi ortaya çıktı! İş başka, aşk başka demeyin!

Halk arasında çok sık kullanılan 'iş başka, aşk başka' tabiri aslında duruma göre değişebiliyor. Bir kesim 'iş arkadaşından sevgili olmaz' derken aslında yapılan çalışmalar 'bal gibi olur' dedirtiyor.

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göz kırpan bir emoji göndermeniz veya kahve makinesinin üzerinden bakışmanız bile yeni bir aşkın doğmasına neden olabilir. ABD İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği'nin (SHRM) 2022 yılının verilerine göre, çalışanlar evde çalışmaya başladığından beri iş yerindeki romantik ilişkiler bir hayli arttı.

Yapılan ankete katılan 550 Amerikalı kişinin üçte biri, pandemi esnasında bir meslektaşıyla ilişkiye başladıklarını veya sürdürdüklerini belirtti. Bu pandemiden önceki verilere göre % 6’lık bir artış anlamı taşıyor. Uzmanlar, iş arkadaşlarıyla yükselen romantik ilişkilerin altında birkaç neden yattığını açıklıyor.

Ofis romantizmi uzun süredir hayatımızda

'İş arkadaşının sevgiliye dönüşme' durumu biraz tabu gibi algılansa da ankete katılanların % 75'i meslektaşlarının birbirleriyle çıkmasının problem olmadığı görüşünde.

Mutlaka hepimiz hayatımız boyunca en az bir kere iş arkadaşımızı çekici bulmuşuzdur. Bazı firmalar için bu tarz romantik ilişkiler hoş karşılanmasa da iş arkadaşları arasındaki romantizm yıllardır hatta yüzyıllardır yaşanan bir gerçek.

İş arkadaşlarımızla daha fazla zaman geçiriyoruz

2017 verilerine göre, ABD'deki her 10 çiftten 1’i iş yerinde tanıştığını belirtiyor. 20 ile 50 yaş arasındaki kişilerin iş arkadaşlarıyla, arkadaşlarıyla geçirdiklerinden neredeyse dört kat daha fazla birlikte olduğunu gösteren bazı veriler, bu araştırmayı doğrular nitelikte.

ABD Cornell Üniversitesi'nden Vanessa Bohns, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

Bu kadar çok insanın iş yerindeki insanlarla romantik ilişkiler kurması aslında şaşırtıcı değil, çünkü iş hayatı giderek daha fazla zamanımızı alıyor.

Yakınlık ve aşinalık

ABD Michigan Üniversitesi'nden Amie Gordon, iş yerindeki ilişkilerin gelişmesi için iki kilit faktörün çok önemli olduğunu belirtirken şu iddialarda bulunuyor:

Yakınlık ve aşinalık. Bir kişi bir şeyi (veya birini) ne kadar çok görürse, onu sevmeye o kadar yatkın olur. Fiziksel olarak birini ne kadar sık görürsek ve onlarla ne kadar çok etkileşim kurarsak, aradaki çekim o kadar artar. Bu da hem duygusal hem de fiziksel yakınlığın artmasına neden olur.

Bu yakınlığın ortaya çıkmasındaki bir başka neden ise benzer işleri yapmak. Şayet ikinizde avukatsanız ve aynı şekilde eğitim aldıysanız, dünyayı benzer şekilde algılama olasılığınız bir hayli yüksektir.

Olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir

İş yeri romantizmi her ne kadar kaçınılmaz bir durum olsa da yine de karmaşık bir durum olarak göze çarpıyor. İş arkadaşlarının romantik bir ilişkiye başlaması, cinsel taciz iddialarını gündeme getirebilir veya çıkar çatışmaları yaratabilir. Bunun yanı sıra bir ofis romantizmi ekibin geri kalanını rahatsız edebilir ve çalışanların performansı olumsuz yönde etkileyebilir.

Farklı açılarla bakın

Şayet ofisteki biriyle iş dışında çeşitli bir ilişki kurmak istiyorsanız, uzmanlar nedenlerinizi düşünmeye, artıları ve eksileri tartmanızı öneriyor. En önemli olan konu ise, bir patronla ve sizden daha üst düzeyde olan biriyle ilişki yaşamaya başladıysanız, bir anda kendinizi çok daha karmaşık bir durum içinde bulabilirsiniz.