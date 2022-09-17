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Dolandırıcılar hassas noktamızdan vuruyor! Sahte iş teklifine dikkat...

Dolandırıcılar hassas noktamızdan vuruyor! Sahte iş teklifine dikkat...

Son dönemlerde giderek yaygınlaşan dolandırıcılık yöntemleri, her geçen gün farklı bir boyutla karşımıza çıkıyor. Dolandırıcıların en son olarak kullandıkları yöntemlerden biri olan sahte iş teklifi, birçok kişiyi mağdur bırakıyor.

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Teknolojinin artık iyiden iyiye her an hayatımızın içinde olmasının birçok faydası bulunuyor. Ancak bu olumlu yönlerinin yanı sıra bazı durumda teknoloji bizim aleyhimize de kullanılabiliyor.

Dolandırıcılık yöntemlerine her geçen gün bir yenisini ekleyen hackerlar, kendilerini bilinen e-ticaret sitelerinin işe alım müdürü gibi tanıtarak gözüne kestirdiği kişilere kısa mesaj gönderiyor.

Gelişigüzel şekilde gönderilen bu mesajlar, özellikle yakın süre zarfında e-ticaret siteleri üzerinden alışveriş yapmış olan kullanıcıları tuzağına düşürerek siber tehditler karşısında açık bir hedef haline getiriyor. Her geçen gün popülerleşen sahte iş teklifi dolandırıcılığına karşı Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu uyarılarda bulundu.

E-ticaret taktiği

İş arayışında olan kullanıcıları gözüne kestiren dolandırıcılar kişilerin telefonuna SMS yoluyla en popüler e-ticaret şirketlerinin işe alım uzmanı gibi konuşarak maaşın aynı gün ödeneceği sahte bir iş teklifi linki veya iletişime geçilecek bir numara yolluyorlar. Bu şekilde bir mesaj alan vatandaşlar, özellikle yakın tarihte bu siteden alıveriş yapmışlarsa boşluğa düşenler bağlantıya tıklıyor ve iletişime geçiyor.

Rehberinizi de ele geçirebiliyor

Dolandırıcılar, bu raddeden sonra kimlik avı saldırısı için oluşturdukları sahte web sitesi vasıtasıyla kullanıcıların kişisel verilerini hatta bankacılık bilgilerini de çalıyor. Hatta kişilerin rehberini de kopyalayabilen dolandırıcılar, bu sayede kendilerine yeni kurbanlar da oluşturmuş oluyor.

İşte dolandırıcılara karşı dikkat edilmesi gereken konular:

  1. Cep telefonların gelen iş teklifi SMS’lerinin bir firma adına yazılmış olması bu SMS’lerin her zaman gerçekten o firma tarafından geldiğini göstermez. Gönderinin kim olduğuna özen gösterin.

  2. Gönderilen SMS’te yazım yanlışı olup olmadığına özen gösterin. Gelellikle bu saldırılar farklı tercüme uygulamaları kullanan yabancı hackerlar tarafından yapıldığından, çok sık dil bilgisi hataları yapılabiliyor.

  3. Sahte mesaj içeriğinde yer alan sahte bağlantılar dolandırıcıların kimlik avı yolculuğunun ilk adımı olarak bilinmesi gerekiyor. Mesaj ile gönderilen bağlantılara kesinlikle tıklanmamalı, site adresinden önce, siteyle bağlantının güvenli olduğunu gösteren HTTPS ön ekine bakınmalıdır.

  4. İş teklifinde sunulan ücret çoğunlukla çok cazip görünse de vatandaşların bu vaatlere inanmamaları gerekiyor. Bir teklif gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük ihtimalle gerçek değildir.

  5. En popüler e-ticaret sitelerinin isminin geçtiği bu SMS’ler sahte olduğu için firmaların resmi hesaplarından, SMS’te belirtilen pozisyon için bir ihtiyaç olup olmadığının denetlenmesi gerekiyor. Genellikle bu firmalar SMS ile açık pozisyonlarını paylaşmıyor.

  6. Bu tür dolandırıcılık yöntemlerinden korunmak için tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı saldırılarına karşı koruyabilecek güvenlik çözümleri kullanmak gerekli. Bu sayede kişisel bilgilerinizi hedefleyen bu saldırılardan kendinizi sakınabilirsiniz.

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