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İstanbulspor Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

İstanbulspor Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'a konuk oluyor.

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Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20:00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanaca

İSTANBULSPOR 0-1 BEŞİKTAŞ (ilk yarı)

İLK 11'LER

İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Topalli, Emir Kaan, İbrahim Yılmaz

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, Muleka, Nkoudou, Weghorst

HAKEM: Zorbay Küçük
STAT: Atatürk Olimpiyat
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

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