İstanbulspor Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'a konuk oluyor.Abone ol
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20:00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanaca
İSTANBULSPOR 0-1 BEŞİKTAŞ (ilk yarı)
İLK 11'LER
İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Topalli, Emir Kaan, İbrahim Yılmaz
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, Muleka, Nkoudou, Weghorst
HAKEM: Zorbay Küçük
STAT: Atatürk Olimpiyat
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1