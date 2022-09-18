İstanbul'da kızını odaya kilitleyip eşini ve baldızını öldürdü! Kızıyla son fotoğrafını paylaşıp...

İSTANBUL Beylikdüzü’nde Ferhat Boduroğlu (30), küçük kızını odaya kilitleyip önce baldızı Fatma Zehra Koyun'u (18), sonra eşi Vildan Boduroğlu'nu (23) kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı cinayetin ardından kızı ile son fotoğrafını sosyal medya hesabından “Kızımla son foto geldik be kızım” notuyla paylaştı. Katil koca, aha sonra da eşi ve baldızının cesetlerini paylaştı.

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Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 186 Sokak'ta bulunan sitedeki dubleks dairede ikamet eden Ferhat Boduroğlu (30), küçük kızını evde bir odaya kilitledikten sonra eşi Vildan Boduroğlu'nu (23) ve baldızı Fatma Zehra Koyun'u (18), kıskançlık nedeniyle bıçakladı. Ardından da kızını ayanına alıp evden ayrıldı.

'Kızımla son foto geldik be kızım'

Kızıyla son kez vakit geçirmek için dolaşan baba Boduroğlu, çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından “Kızımla son foto geldik be kızım” notuyla paylaştı. Ferhat Boduroğlu, daha sonra kız çocuğunu evin yakınlarındaki kuaföre emanet ederek kayıplara karıştı.

Eve girin polisler dehşete düştü

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, baldız Fatma Zehra Koyun ve eş Vildan Boduroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İki kız kardeşin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kendini bıçakla kesti...

Katil zanlısı daha sonra kendisine bıçakla zarar verdiği ihbarı üzerine polis ekiplerince saklandığı yerde bulundu ve çok kan kaybettiği için hastaneye kaldırıldı. Zanlı, tedavisinin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Zanlı hakkında "kasten öldürme" suçu ile ilgili çalışma balatıldı.