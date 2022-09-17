Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesi dünya basınında

Erdoğan-Putin görüşmesini aktaran gazeteler, ekonomik iş birliği ve doğalgaz sevkiyatı ayrıntısına dikkat çekti. Fransız kanalı, Erdoğan'ın diğer liderlerle çekilen fotoğrafını yorumladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katıldı. Zirve için Özbekistan'a giden Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek, ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

İki liderin görüşmesi, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Fransız kanalı: Erdoğan'ın üstünlüğünün kanıtı

Fransız LCI televizyonu, Erdoğan'ın, Ebedi Şehir Kompleksi’ni ziyareti sırasında zirveye katılan diğer ülkelerin liderleriyle gerçekleştirdiği sohbete ilişkin fotoğrafa vurgu yaptı.

Yayına katılanlar, liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediğine dair kareyi yorumladı. Konuklar, "Erdoğan'ın üstünlüğünü empoze edişinin kanıtı." ifadesini kullandı.

"Putin, talep eden pozisyonda"

Liderlerin beden dillerinin analiz edildiği yayında, "Putin, artık talep eden pozisyonda." şeklindeki görüş paylaşıldı.

Associated Press: Ekonomik iş birliğini geliştirmeyi görüştüler

Associated Press, ikili görüşmeyle ilgili haberinin ayrıntısında, "Ekonomik iş birliğini geliştirmeyi ve bölgesel sorunları görüştüler." diye yazdı.

Görüşmede, Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan tahıl anlaşmasının da gündeme geldiği kaydedildi.

Reuters: Doğalgazın yüzde 25'i ruble olarak ödenecek

Reuters, Erdoğan-Putin görüşmesinde gündeme gelen doğalgaz sevkiyatına dikkat çekti.

Putin'in, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Türkiye'ye sağladığı doğalgazın yüzde 25'inin ruble olarak ödeneceğini söylediği aktarıldı.

Haberde, "Türkiye, Rusya ile Avrupa Birliği ülkelerine göre daha sıcak ilişkiler sürdürüyor." denildi.

TASS: Tahıl anlaşmasını görüştüler

Rus TASS haber ajansı, iki liderin Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında buluştuğunu duyurdu.

Küresel ve bölgesel meselelerin ele alındığının belirtildiği görüşmede, İstanbul'da varılan tahıl anlaşmasının da konuşulduğu ifade edildi.