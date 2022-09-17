Ali Babacan: HDP ile birçok konuyu konuşuyoruz

DEVA Partisi lideri Babacan, "HDP ile kuruluşumuzdan bu yana birçok konuyu konuşuyoruz ama bugüne kadar herhangi bir iş birliği alanı yok" dedi.

Abone ol

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Ülkü Zeynep Babacan ve beraberindeki heyetle parti binasının açılışı için Tunceli’ye geldi. Parti binasının açılışında konuşan Babacan, eşit vatandaşlığın Türkiye’nin pek çok sorununu çözme yönünde dev bir adım olacağını gayet iyi bildiklerini söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bizim önceliğimiz ve A planımız, 6’lı masanın ortak adayı. Diğer partilerin HDP ile diyaloğu vardır ya da yoktur. Bu bizim yorum yapacağımız bir konu değil. Bizim HDP ile kuruluşumuzdan bu yana açık diyalog kanallarımız var. Belli bir periyotlarda arkadaşlarımız oturuyor ve birçok konuyu konuşuyorlar ama bugüne kadar herhangi bir iş birliği alanı yok" dedi.