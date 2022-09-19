Tolunay Kafkas'tan Yusuf Demir eleştirilerine cevap!

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eleştirilerine yanıt verdi.

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Trabzonspor ve Galatasaray'da forma giymiş eski milli futbolcu olan ve iki yıldır Ümit Milli Takımı’nda teknik direktörlük yapan Tolunay Kafkas, flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın Rapid Wien’den aldığı 19 yaşındaki futbolcu Yusuf Demir hakkında konuşan Kafkas, "Yusuf ile ilgili özellikle genç milli takımlarda gerekli girişimleri, ben isim de vererek söyleyeyim, Nedim hoca, Güngör hocamız ilgilendik. Biz kendisini davet ettik, elimizde yazılar var. Bunu konuşurken dikkatli konuşmak lazım. Ben Ümit Milli Takım teknik direktörü olduğum zaman Yusuf Demir, Avusturya Ümit Milli Takımı’nda forma giymişti. Bizim Yusuf Demir'i Ümit Milli Takımı’na almamız söz konusu değildi prosedür gereği. Yusuf Demir bir tercih yapması gerekiyordu A Milli Takım için. Ya bizi seçecekti ya da Avusturya Milli Takımı’nı. Aralara başka insanlar girip başka şeyler söylediği zaman işin boyutları başka tarafa gidiyor. Okan Buruk benim arkadaşım. Kullandığı kelimeleri bilerek konuşmak lazım bu işlerde bu kadar söyleyeyim. dedi.

"İleri giderse cevabını veririm"

"İleri giderse onun da cevabını ben veririm. Çünkü buradaki genç milli takım hocaları ve biz çok emek sarf ediyoruz ve az imkanlar ile bu işi yapmaya çalışıyoruz. Onun için doğru konuşmak, doğru bilgiler vermek lazım. Ben saygı duyuyorum. Yusuf Demir Avusturya Milli Takımı’nı seçmiş olması onun tercihi ama biz Yusuf Demir ile ilgili gerekli özeni gösterdiğimizi düşünüyorum Hoffenheim'da çok önemli bir oyuncu var. O da Alman milli takımlarında oynuyor. Kendisiyle gidip konuşacağım. Gelmesi için elimden geleni yapacağım. Yusuf Demir ile ilgili hocaların bana söylediği eksik bırakılmış bir şey yok. Başka oyuncular konusunda belki olmuş olabilir ama Yusuf Demir için elimizden geleni yaptık"

"İş yapan insan eleştirilir"

Kendisine gelen eleştiriler hakkında konuşan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Biz bir iş yapıyoruz. İş yapan insan eleştirilir. Eleştiri demek insanların doğru ve yanlışlarını ortaya koymak demektir. Ben yanlış yaptığım şeylere bakarım. Bu, benim özelliklerimden bir tanesidir. Hatayı önce kendimde ararım. Bizler bir tercih yapıyoruz. Oyun sistemine göre, planlamaya göre, oyuncunun durumuna göre, performansına göre. Bazı oyuncular, bazılarının önüne geçiyor. Biz bir oyuncu grubu ile devamlı çalışmıyoruz. Bu oyuncu grupları ile belli takvim içerisinde çalışıp, ona göre takip ediyoruz. Formda olan oyuncuları veya kalite ile performansı birbirinden ayırırım. Kaliteli oyuncuları devamlı süre almasa da buraya çağırmaya, oynatmaya gayret ederim ve benim amacım A milli takım forması giyebilecek oyuncular ile burada mücadele etmek." dedi.

Kaynak: Milliyet