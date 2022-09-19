Birce Akalay'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Meğer gerçek bambaşkaymış, İbrahim Çelikkol'un gerçek aşkı...

Geçtiğimiz aylarda eşi Mihre Mutlu'dan boşanan oyuncu İbrahim Çelikkol'un adı rol arkadaşı Birce Akalay ile aşk iddialarına karışmıştı. Ünlü oyuncunun taze aşkınının kim olduğu ortaya çıktı.

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2017 yılında bir süredir aşk yaşadığı mimar sevgilisi Mihre Mutlu ile sessiz sedasız dünyaevine giren Türk televizyonunun ünlü oyuncusu İbrahim Çelikkol geçtiğimiz aylarda oğlunun annesi ve 4 yıllık eşinden anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

Birlikte tatile fotoğrafları olay yaratmıştı

Ayrılık hakkında ortaya çok sayıda iddia atılırken ünlü oyuncunun adı 2017 yılında Kanal D erkanlarına yayınlanan Siyah Beyaz Aşk dizisinde başrol paylaştığı rol arkadaşı Birce Akalay ile aşk iddialarına karışmıştı. Tekrardan birlikte başrol paylaşan ünlü isimler Netflix'in dijital dizisi Kuş Uçuşu'nda uyumları ile adlarından söz ettiren ikili dizinin final yapması ile kendilerini tatile atmıştı.

İddiaların aslı bambaşka çıktı

Çıktıkları tatilden samimi pozlarını paylaşan ünlü isimler verdikleri pozlarla magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Fotoğraflardan sonra İbrahim Çelikkol'un eşinden boşanması üzerine ikilinin arkadaşlığının aşka dönüştüğü iddia edilmişti. İddiaların dur durak bilmemesi üzerine ikili yalnızca arkadaş olduklarını söyleyerek iddiaları yalanlamışlardı.

Bakın yeni aşkı kim çıktı

Herkes tarafından birbirine çok yakıştırılan Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un aşk iddialarının aslı bambaşka çıktı. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un yeni aşkının Birce Akalay'ın yakın dostu olduğu ortaya çıktı.

40 yaşındaki ünlü oyuncu Birce Akalay'la değil onun sosyetik yakın arkadaşı iki çocuk annesi Natali Yarcan ile yepyeni bir aşka yelken açtı. Taze aşıkların Dilara Karabey'in Bebek'te bulunan mekanında tanıştıkları ve bir aydır aşk yaşadıkları öğrenildi. İşte İbrahim Çelikkol'un yeni aşkı...