Uyuşturucu kullanırken çekilen videosu ortalığı karıştırmıştı! Şeyma Subaşı'nın avukatından olaya dair bomba açıklamalar...

Mısırlı sevgilisiyle uyuşturucu kullanırken görüntüleri orataya çıkan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın avukatı gündeme bomba gibi düşen görüntüler hakkında açıklamayı yaptı. Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testinin sonucu çıktı.

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Ünlü sunucu ve televizyoncu Acun Ilıcalı ile 11 yıl aşk yaşayan ve Melisa ismini verdikleri kızlarını kucağına alan Şeyma Subaşı 2017 yılında görkemli bir düğünle Ilıcalı ile nikah masasına oturmuştu. Bir yıllık evliliklerini 2018 yılında bitiren Şeyma Subaşı daha sonra birçok yabancı isimle aşk yaşamıştı.

Barışma haberinden sonra bomba gibi düştüler

Aradığı aşkı en sonunda Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'de bulmuştu. 2021 yılının başlarında aşk yaşamaya başlayan çift evlilik yolunda giden ilişkilerini dolandırıcılık iddialarıyla mart ayında sonlandırmışlardı. Ayrılığa dayanamayan çift kısa süre sonra aşklarına ikinci şansı vermiş ve tekrardan ilişkilerine devam etmişlerdi. Fakat kısa süre sonra ilişkilerini tekrardan sonlandırmışlardı.

Bir dargın bir barışık halleriyle gündemlerden düşmeyen Şeyma Subaşı ve vazgeçemediği aşkı Mohammed Alsaloussi bu yıl tekrardan barışmışlardı. barışmalarını Bodrum'da yaptıkları lüks tatille kutlayan çift şimdilerde bomba gibi bir haberle magazin gündemine düşmüştü.

Madde kullanırkenki görüntüleri sosyal medyayı salladı

Yurtdışında bir evde düzenlenen özel bir partide görüntüleri ortaya çıkan Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nın bir koltukta oturarak uyuşturucu kullandıkları (iddia edilen) o anda cep telefonu ile gizlice çekilmiş bir görüntü sosyal medyada yayınlanmıştı.

Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen o görüntüler uzun süre gündemlerden düşmemişti. Daha önce de kızı Melisa Ilıcalı'nın içerisinde uyuşturucu madde bulunan kola içtiğini ve hastanelik olduğu iddia edilmiş, Subaşı tüm bu iddiaları yalanlamıştı.

Şeyma'ya madde testi yapılmış!

Ünlü ismin avukatı paride çekilen o görüntüler hakkında ilk açıklamayı yaptı. Avukat Emek Emre, Subaşı'nın o görüntülerinin yayınlanması ve suçlayıcı haberler yapılması üzerine müvekkilinin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Bütün bu haberlerin Şeyma Subaşı'nın itibarını karalamak için yapıldığını söyleyen Emre, müvekkilini uyuşturucu testine soktuğunu bildirdi.

Avukat Emek Emre açıklamasında "Ülkemizin her vatandaşına yönelik olduğu üzere, müvekkilin de özel hayatına ilişkin görüntülerin müvekkilin rızası olmadan alınması suç olduğu gibi bu görüntüleri yaymak/ifşa etmek de ayrıca suç teşkil etmektedir."

Test sonucu...

"Müvekkilin özel hayatına yönelik suç teşkil edebilecek fiilleri gerçekleştirenler hakkında gerekli soruşturma işlemlerinin yapılabilmesi için cumhuriyet savcılığına müracaat edileceği ve müvekkilin bu süreçte uğradığı maddi/manevi zararların tazminine yönelik tazminat davaları açılacaktır" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda açıklamada görüntülerinin geçtiğimiz temmuz ayında çekildiğini ve Şeyma Subaşı'na yapılan madde testinin negatif çıktığını belirtti.