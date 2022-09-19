Canını seven bu burca sahip erkeklerden kaçsın! Hepsi tehlike saçıyor!

Astroloji ve burçlarla ilgili olan kişiler tüm burçların özelliklerini ezbere sayabilir. Bazı burçların tüm özellikleri oldukça masumken, bazıları ise oldukça tehlikeli olabiliyor.

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Astrolojiye ilgi duyan kişiler, hayatlarına giren hemen hemen herkesin burçlarına göre analizler yapıyor. Bazı burçlarla anlaşamayacağını düşünenler ise bu kişileri anında hayatından çıkarıyor. Veya uyumlu olan burçları inceleyerek, kendi burcuna en uyumlu olan kişiyi arıyor. Hal böyle olunca ikili ilişkilerde burçlar bir hayli önemli bir konumda oluyor.

Doğal olarak astrolojiyle ilgilenen kişiler hemen hemen tüm burçların kişisel özelliklerini ezbere biliyor. Bu sebeple daha uyumlu olan burçları hayatlarına dahil ederken, diğerlerini ise olabildiğince hayatlarından çıkarmaya çalışıyor. Bu bağlamda burçların özelliklerine bakıldığında oldukça tehlikeli olan burçlar bulunuyor.

İşte özellikle erkeklerde görülen burçların özelliklerine göre oldukça tehlikeli olarak nitelendirilen ve hayatınıza alırken 2 kez düşünmeniz gereken burçlar...

İkizler burcu

Hayatınızı kendinize zehir etmek istemiyorsanız İkizler burcuna sahip olan erkeklerden mümkün olduğunca uzak durun. Üç lafından ikisi yalan olan ve sizi de bunlara inandıracak kabiliyeti olan İkizler burcu erkeği hayatınızı öyle bir mahveder ki yıllarca toparlanmakta güçlük çekersiniz. Bu sebeple ikizler erkeğiyle ikili ilişkilere girerken oldukça dikkat etmeniz gerekir.

Aslan burcu

Hayatınıza dahil olmak için binbir türlü numaralar sergileyen, dahil olunca da hayatınızı alt üst edecek olan Aslan burcuna sahip olan erkekler size öyle numaralar yapar, sizi sevdiğine öyle inandırır ki yaptığı ve yapacağı hemen hemen hiçbir şeyi görmez veya duymazsınız. Bu sebeple hayatınıza aslan burcu birisini alırken gözünüzü 4 açmanız gerekir.

Yengeç burcu

Tiyatro oyuncularını kıskandıracak kadar yeteneki olan ve bir yılan kadar tehlikeli olan Yengeç burcuna sahip olan erkekler ilk önce sizin gözünüzü boyar, sonrasında ise sinsi planlarını devreye sokar. Kendinizi seviyorsanız bu burca sahip olan erkekler ile bir an önce yollarınızı ayırın.

Kova burcu

Kova burcu erkekleri oldukça akıllı ve bir o kadarda içten pazarlıklı olarak bilinir. Bu burca sahip olan kişiler saman altından su yürütmeye o kadar uygunlardır ki sizi hayatına alıp yine aşk meşk işlerini sürdürürler. Hatalarının ve yalanlarının üzerine o kadar güzel örterler ki, gözünüzü açtığınızda hayatınıza istedikleri gibi müdahale ettiklerini fark edersiniz.