Süleyman Soylu siyaseti bırakıyor! Ümit Özdağ yeni parti kuracağını iddia etmişti Hadi Özışık açıklıyor

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun yeni parti kurmaya hazırlandığı iddiasının ardından İnternethaber Yayın Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'tan bomba haber geldi. Süleyman soylu siyaseti bırakıyor... Peki ne zaman?.. İşte ayrıntılar...

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni parti mi kuruyor?..

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ önce "Süleyman Soylu ile telefonda küfürleştik" dedi...

Ama küfürleşme olmadığı ortaya çıktı...

“Gündeme gelmek için yalan dezenformasyon devam ediyor" diyen Soylu, Ümit Özdağ için, "O (Ümit Özdağ) Amerika'nın aparatıdır. Operasyon çocuğudur” ifadelerini kullandı...

Ümit Özdağ bunun ardından "Süleyman Soylu parti kurmaya hazırlanıyor. Ankara ve İstanbul'da ofisler tuttu, çalışmalara başladı" iddiasını gündeme getirdi...

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, "Süleyman Soylu yeni bir parti kuruyor" iddiasının "Perde Arkası'nı araladı...

Süleyman Soylu'nun şimdiye kadar bir çok kez Tayyip Erdoğan'dan sonra siyaset yapmayacağı sözlerini hatırlatıp bomba haberi paylaştı.

Soylu yeni parti kurmayacak..

"Süleyman Soylu konusunda en iyi kulis bilgisi alan gazeteci benim" diyen Hadi Özışık şu kulis bilgisini paylaştı:

- Süleyman Soylu'nun parti kurmak gibi bir niyeti yok. Soylu'nun Recep Tayyip Erdoğan yaşadığı sürece onun karşısına çıkıp siyaset yapacağını kim söylüyorsa yalan söylüyor...

Kulis değil kesin bilgi...

- Çünkü Süleyman Soylu 2023 seçimlerinden sonra siyaseti bırakma kararı aldı. 2023 seçimlerini AK Parti kazanır, Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilirse Süleyman Soylu siyasetten çekilecek.

- Bu bir duyum değil, bu kesin bilgi... Süleyman Soylu, 2023 seçimlerinden sonra siyasete ve AK Parti'ye veda edecek...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir görev tevdi ederse teşekkür edip kenara çekilecek...

AK Parti ve Erdoğan seçimi kazanamazsa...

- Muhalefet bu kulis bilgisini benden duyduktan sonra muhtemelen şöyle diyecek: "Aha gemiyi ilk terk eden Süleyman Soylu olacak. Ama hayır...

- 2023 seçimlerinde bir aksaklık olur da Recep Tayyip Erdoğan seçilemezse, AK Parti Meclis'te çoğunluğu kaybederse Süleyman Soylu, AK Parti için gecesini gündüzüne katarak siyaset yapmaya devam edecek...

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