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Gaziantep FK'nın olduğu uçakta kavga çıktı: Yatsana Erol Bulut, yatsana

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep FK'nın olduğu uçakta kavga çıktı: Yatsana Erol Bulut, yatsana

Dün akşam Trabzon-İstanbul seferini yapan ve Gaziantep FK kafilesinin de yer aldığı uçakta kavga çıktı. Kalkış öncesinde yaşananlar nedeniyle pilot tarafından polis çağırılırken, uçakta bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bordo-mavili oyuncu Yusuf Yazıcı da olayı yatıştırmaya çalıştı.

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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK, Trabzon'da karşılaştı. Konuk ekip, müsabakada 2-0 öne geçmesine rağmen ev sahibi bordo-mavililer mücadeleden 90+8'de bulduğu golle 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşma sonrası milli ara nedeniyle takımların futbolcularına izin vermesi nedeniyle İstanbul'a giden Gaziantep FK kafilesi, bordo-mavili taraftarlar ile aynı uçakla İstanbul'a gitmek için uçağa bindi.

"Yatsana Erol Bulut"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve bordo-mavili taraftarların da bulunduğu uçak saat 20.35'de İstanbul'a hareket edecekti. Bazı taraftarlar, Gaziantep FK oyuncuları ve Teknik Direktör Erol Bulut'a; 'yatsana Erol Bulut, yatsana' denilerek sözlü sataşmada bulunuldu. Bunun üzerine tartışma çıkarken, tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü.

Pilot o yolcuyu indirmek isteyince kavga büyüdü

Bir yolcunun acil çıkış kapısı butonuna basması üzerine pilot kabininden çıkarak butona basan yolcuyu uçaktan indirmek isteyince tartışma daha da büyüdü. Uçağa polis ekipleri çağırıldı.

"Sesinizi kesin"

Yaşananlardan dolayı tedirgin olan bir kadın yolcu ise küçük çocuğunun korkması üzerine tartışmayı çıkaranlara 'sesinizi kesin' diyerek yüksek sesle bağırdı.

Ağaoğlu ve Yazıcı müdahale etti

Ahmet Ağaoğlu ve Yusuf Yazıcı, yolcuları sakinleştirmek için büyük bir çaba harcadı. Yaşanan tartışmaların ardından uçak 1 saat rötarlı olarak İstanbul'a hareket etti.

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