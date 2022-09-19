Kel olmak korkulu rüyanız olmasın! İşte saç dökülmesini durduracak formüller

Saç dökülmesi, birçok kişinin en büyük problemlerinden birisi. Özellikle erkekler, saç dökülmelerinden oldukça rahatsız olabiliyor çünkü bu durum ileride kelliğe kadar gidebiliyor. İşte saç dökülmesine karşı yapabileceğiniz mükemmel öneriler...

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Saç dökülmesi yaşayanlar, türlü ürünlere veya tedavilere tonlarca para harcıyorlar. Bu tarz ürünlere hem zaman, hem de para harcamak yerine evde kendi doğal ilacınızı yaparak saç dökülmesini azaltabilirsiniz. Fakat, bura konuda tutarlılık en önemli kilit noltasıdır.

Yumurtadan lor ve muz gibi meyveler yardımı ile, saç dökülmesini engellemek için tercih edebileceğiniz bazı kolay ev yapımı ilaçları sizler için derledik.

Saç dökülmesidi durduracak yumurta maskesi

İçerdiği protein ile bilinen yumurtalar, saç büyümesine yardımcı olurken saçı beslemeye ve parlaklık kazandırmaya yönelik mucizevi birbesindir.

Yumurta maskesi için malzemeler:

1 büyük yumurta

1/2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yumurta maskesi yapılışı

Pürüzsüz ve sıvı kıvamı oluşturmak için malzemeleri bir araya getirerek güzelce karıştırın.

Bunu saç derinize ve saçlarınıza iyice yedirene kadar uygulayın.

Saçınızı kapatmak için bir duş başlığı takın ve en az 20 dakika kadar bu şekilde ekleyin.

Sonrasında ılık su ile durulayın.

Saç dökülmesine mucizevi formül: lor maskesi

Lor; sadece saçı nemlendirmekle yetinmez, aynı zamanda saç kırılmasını da gözle görülür derecede azaltır, bu sebeple saç dökülmesini önler ve saç tellerinizi güçlendirir.

Lor maskesi malzemeleri:

1 küçük kase lor

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı dilediğiniz yağ

Lor maskesi yapılışı:

Lor maskesi yapımı için yukarıdaki malzemeleri iyice karıştırın ve karışımı saç köklerinden uçlara doğru uygulayın.



Bu şekilde 20 dakika kadar bekledikten sonra saçınızı ılk su ile yıkayın.

Yeşil çay saç maskesi

Yüksek miktarda antioksidan içeren yeşil çay, saç derisini beslemekle kalmaz, aynı zamanda saç dökülmesini bir hayli azaltarak serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur.

Yeşil çay maskesi malzemeleri:

5 yemek kaşığı yeşil çay

1 yumurta sarısı

Yeşil çay maskesi yapılışı:

Kremsi bir doku oluşturmak için tüm bu malzemeleri iyice karıştırın ve saç tellerinize tıpkı şampuan sürer gibi uygulayın.



20 dakika bu karışım saçlarınızda bekledikten sonra ılık su ve şampuanla saçınızı durulayın.

MUzlu saç maskesi

Severek tükettiğimiz Muz; yalnızca saç dökülmesini ve kırılmasını azaltmakla yetinmez, aynı zamanda saçı parlatarak saçtaki kepekleri bitirmeye yardımcı olur.

Muzlu saç maskesi malzemeleri:

2 muz (tercihen fazla olgun)

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

Muzlu saç maskesi yapılışı:

Öncelike muzu iyice ezin ve bir süzgeçten geçirin, bu sayede muz pürüzsüz ve topaklı olmayacak.



Sonrasında bal ve hindistancevizi yağını bu ezdiğiz muz ile karıştırın ve saç köklerinize uygulayın.

Hafif bir şampuan ve ılık su ile 20 dakika kadar bekledikten sonra saçınızı yıkayın.