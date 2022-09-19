Şehit askerin intikamı alındı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

ŞANLIURFA'da 1 askerin şehit düştüğü saldırının ardından terör örgütüne yönelik cezalandırma atışları gerçekleştirildi. Güvenlik kaynakları, terör hedeflerinin imha edildiği karşı saldırılarda 17 teröristin öldürüldüğünü paylaştı.Abone ol
Şanlıurfa Suruç ilçesindeki 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Esentepe Karakolunda nöbet değişimi yapılan askeri araca, terör örgütü PKK/YPG sınırın Suriye tarafından roketli saldırı düzenledi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralanmıştı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince yapılan misliyle mukabele ve sonrasındaki cezalandırma atışları sonucunda terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, 17 terörist etkisiz hale getirildi.
Şehidin intikamı alındı
Güvenlik kaynakları, öldürülenlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin de olduğu değerlendirmesinde bulundu.