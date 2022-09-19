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BİM'den müşterilerine 'küflü' indirim! Tarihi geçmiş sütte de indirim var

BİM'den müşterilerine 'küflü' indirim! Tarihi geçmiş sütte de indirim var

BİM marketler zinciri 'indirim' adı altında müşterilerini kandırmaya devam ediyor. Geçen hafta tarihi geçmiş sütlerin son kullanma tarihlerini silip indirime koyan BİM,'den yeni gelen görüntü mide bulandırdı. BİM, küflenmiş muzları indirimli ürün diye müşterilerine satıyor. Ancak o muzları almayı bir kenara bırakın bakmak bile mide bulandırıyor.

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Gıda ürünlerinde fahiş artışlar sonrası zincir marketlerin indirim oyunları da sürüyor. BİM Marketler zincirinden son günlerde vatandaşı isyan ettiren indirim görüntüleri gelmeye devam ediyor. 

Fakat bu kez sosyal medyada paylaşılan görüntü pes dedirtti. BİM’de çekilen bir fotoğrafta küflenmiş muzun 17,90 liraya satıldığı görüldü. Muzun dış kabuğu çürüse de yendiği herkes tarafından bilinirken bu kez küflenmiş halinin satılması tepkileri artırdı. 

BİM marketlerinin, son kullanma tarihi geçmiş sütler üzerinden büyük indirim yaparak müşterilerini hem kandırdığı hem de onların sağlığıyla oynadığı ortaya çıkmıştı. Market raflarında 'büyük indirim' yapılan sütlerin son tüketim tarihlerinin silindiği görülmüştü.

Son kullanma tarihi geçmemiş olan ürünlerin ise tarihlerinin ise üzerinde olduğu ve fiyatlarının indirime girmediği görülmüştü. İşte o görüntüler...

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