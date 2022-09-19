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Kim Min-Jae'li Napoli tutulamıyor Milan'ı deplasmanda yendiler

Kim Min-Jae'li Napoli tutulamıyor Milan'ı deplasmanda yendiler

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında Napoli, Milan'ı deplasmanda 2-1 yendi.

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Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, ligde şampiyonluk için mücadele eden iki takım kozlarını paylaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısına konuk ekip golle başladı. Napoli, 55. dakikada Matteo Politano’nun penaltıdan attığı golle maçta öne geçti: 0-1.

69. dakikada Milan'ın Fransız golcüsü Olivier Giroud, mücadeleye eşitliği getiren golü attı: 1-1.

Konuk takım, 78. dakikada Giovanni Simeone ile bir gol daha bularak karşılaşmada yeniden üstün duruma geçti: 1-2.

Başka gol olmayınca Napoli, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Milan’ı kendi sahasında yenerek önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuçla Napoli, puanını 17 yaptı ve ligde liderliğini sürdürdü.

Milan ise bu sezonki ilk yenilgisini kendi seyircisi önünde aldı. Kırmızı-siyahlılar, puan tablosunda 14 puanla 5. sırada yer aldı.

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