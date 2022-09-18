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Bakan Kurum'dan konut cevabı: Sayın Kılıçdaroğlu, işiniz zor...

Bakan Kurum'dan konut cevabı: Sayın Kılıçdaroğlu, işiniz zor...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'konut' çıkışına yanıt verdi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, “Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projemizi açıktan destekleyebiliyorsunuz, ne topyekun reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de; bu konutları yapacağız!” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medya hesabından yanıt verdi.

'İsteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız'

Bakan Kurum twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Kılıçdaroğlu, işiniz zor! Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projemizi açıktan destekleyebiliyorsunuz, ne topyekûn reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de; bu konutları yapacağız! İlk temelleri Allah’ın izniyle Ekim ayı itibariyle atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konutların anahtarlarını vatandaşlarımıza armağan edecek. Milletimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

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