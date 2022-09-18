Hollanda'da skandal gösteri: Kültür festivali adı altında terör propogandası

Terör örgütü yandaşlarının güvenli limanı haline gelen Hollanda'da YPG/PKK lehine gösteri düzenlendi. Sözde kültür festivali adı altında toplanan terör yandaşları, Türkiye karşıtı sloganlar attı.Abone ol
Limburg bölgesindeki Landgraaf kentinde sözde kültür festivali adı altında toplanan terör örgütü yandaşları, Türkiye aleyhine konuşmalar yaparak sloganlar attı.
Terörist başının bırakılmasını istediler
Terör örgütü YPG/PKK'yı ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı simgeleyen bez parçaları taşıyan terör yandaşları, Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.
Hollanda'da rahatça gösteri yapıyorlar
Terör örgütü PKK, Avrupa Birliğinin (AB) terör listesinde olmasına rağmen yandaşlarının Hollanda'da rahatça gösteri yapması, terör örgütünü ve Abdullah Öcalan'ı simgeleyen bez parçalarının yasak olmaması dikkati çekiyor.
İsveç'te de gösteri yapmışlardı
Terör örgütü yandaşları İsveç'te de benzer bir gösteri düzenleyerek Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası askeri harekatının önlenmesi talep etmişti.