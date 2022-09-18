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Hollanda'da skandal gösteri: Kültür festivali adı altında terör propogandası

Hollanda'da skandal gösteri: Kültür festivali adı altında terör propogandası

Terör örgütü yandaşlarının güvenli limanı haline gelen Hollanda'da YPG/PKK lehine gösteri düzenlendi. Sözde kültür festivali adı altında toplanan terör yandaşları, Türkiye karşıtı sloganlar attı.

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Limburg bölgesindeki Landgraaf kentinde sözde kültür festivali adı altında toplanan terör örgütü yandaşları, Türkiye aleyhine konuşmalar yaparak sloganlar attı.

Terörist başının bırakılmasını istediler

Terör örgütü YPG/PKK'yı ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı simgeleyen bez parçaları taşıyan terör yandaşları, Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.

Hollanda'da rahatça gösteri yapıyorlar

Terör örgütü PKK, Avrupa Birliğinin (AB) terör listesinde olmasına rağmen yandaşlarının Hollanda'da rahatça gösteri yapması, terör örgütünü ve Abdullah Öcalan'ı simgeleyen bez parçalarının yasak olmaması dikkati çekiyor.

İsveç'te de gösteri yapmışlardı

Terör örgütü yandaşları İsveç'te de benzer bir gösteri düzenleyerek Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası askeri harekatının önlenmesi talep etmişti.

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