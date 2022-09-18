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Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti

Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti.

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Trabzonspor ile Gaziantep FK, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Müsabakayı Trabzonspor 3-2 kazandı.

Maça hızlı başlayan Gaziantep FK, 2. dakikada Alexandru Maxim ve 10. dakikada Lazar Markovic'in golleriyle 2-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Trabzonspor, 14. dakikada Trezeguet ve 42. dakikada Bakasetas'ın penaltıdan kaydettiği gollerle eşitliği yakaladı: 2-2. İlk yarı 2-2 sona erdi.

Trabzonspor 90+8. dakikada Bartra'nın kaydettiği golle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Trabzonspor bu sonuçla puanını 13'e çıkardı. Gaziantep FK ise 11 puanda kaldı.

Trabzonspor milli arada deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Gaziantep FK ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

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