PKK'dan Suruç'ta kalleş saldırı: 1 askerimiz şehit 1 yaralı! TSK 12 teröristi etkisiz hale getirdi

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde nöbet değişimi sırasında askeri araca düzenlenen hain terör saldırısında 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. TSK, misliyle karşılık verdi, 12 terörist etkisiz hâle getirildi.

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Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesindeki 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Esentepe Karakolunda meydana geldi. Nöbet değişimi yapılan askeri araca terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı asker, askeri ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınarak, terör mevzileri ateş altına alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden açıklama

Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şanlıurfa ili Suruç ilçesi 3. Hudut Alay Komutanlığı emniyet mevzisine terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG’nin hain saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit olmuştur. Şehidimiz bugün GAP Havaalanında düzenlenecek tören sonrası memleketi Gaziantep iline uğurlanacaktır. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun” denildi.

Öte yandan şehit askerin sözleşmeli er İsmet Aybek olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı: 12 terörist öldürüldü

MSB: Suruç/Şanlıurfa hududundaki roketatar tacizinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralandı. Belirlenen hedefler derhâl ateş altına alınarak ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. Şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiğimize de acil şifalar dileriz.