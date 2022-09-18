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Antalya'da Rus genç dehşeti! Çekiçle babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı

Antalya'da Rus genç dehşeti! Çekiçle babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde anne ve babasıyla tatil yapmakta olan Rus genç, otelde çekiçle saldırdığı babasını öldürürken, annesini ağır yaradı. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Korkunç olay, Manavgat'ın Çolaklı turizm bölgesinde 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri Rus uyruklu Pavel Stepanov (62) isimli şahsın çekiçle darp edilerek yaşamını yitirdiğini, eşi Tatıana Stepanov'un (64) ise ağır yaralı olduğunu belirledi.

Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, aynı odada konaklayan ve psikolojik sorunları olduğu bildirilen Dmıtry Stepanov’un çekiçle başlarına vurmak suretiyle babasını öldürdüğü, annesini ise ağır yaraladığı belirlendi. Olayın ardından kaçan Dymitro Sitepanov'nin yakalanması için güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyor.

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