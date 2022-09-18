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Boşanmak üzere olduğu eşini öldürdü, yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

Boşanmak üzere olduğu eşini öldürdü, yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

KIRŞEHİR'de boşanmak üzere olduğu eşini tabanca ile öldüren şahıs, polisten kaçarken yakalanacağını anlayınca silahı başına dayayıp ateşledi.

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Edinilen bilgiye göre, M.T. (30) boşanma aşamasında olduğu eşi ile konuşmak üzere Kervansaray Mahallesi'nde bulunan eşi Hatice T.'nin (20) evine gitti. İddiaya göre M.T., barışma talebini reddeden eşi Hatice T.'ye yanında getirdiği tabanca ile ateş etti.

Olayın ardından adrese gelen sağlık ekipleri Hatice T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan M.T. ise Ankara-Kayseri karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde polis tarafından sıkıştırılınca paniğe kapılarak eşini öldürdüğü silahla kendini başından vurdu.

Ağır yaralanan M.T., kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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