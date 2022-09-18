Akşama ne yapsam diye düşünmeyin tarif defterlerinin yıldızı çıldır köfte tarifi

Akşama ne pişirsem diye düşünenlere basit etli ana yemek önerisi olarak çıldır köfte tarifi hazırladık. Kolay et yemekleri arasında gösterebileceğimiz çıldır köfte tarifinin detayları haberimizde.

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Pazar günü akşam yemeği için ne yapsam ne pişirsem diye düşünenleri işini kolaylaştırdık ve nefis bir yemek tarifi ile geldik. Bugün akşam yemeği için lezzetli etli bir ana yemek arayanlar çıldır köfteyi deneyin deriz. İşte çıldır köfte tarifi için gerekli malzemeler listesi. 1 adet pide, 2 – 3 yemek kaşığı tereyağı

Köfte için malzemeler

500 gr. kıyma, 3 dilim ekmek içi, tuz, karabiber, kuru kekik

Domates sosu için malzemeler

1 – 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 3 adet domates

1 adet defne yaprağı, tuz, 1 su bardağı et suyu

Yoğurt sosu için malzemeler

2 su bardağı süzme yoğurt, 4 diş sarımsak

Patates püresi için malzemeler

4 adet patates, 2 tepeleme yemek kaşığı tereyağı, ¾ su bardağı süt

tuz, beyaz biber, ¼ muskat rendesi.

Pide için; Tereyağını bir tavada eritin. İçerisine küp doğradığınız pideleri ekleyip, hafif çevirin.

Patates püresi için; Patatesleri haşlayın. Haşlanan patatesleri bir patates ezici yardımıyla ezin.

İçerisine, tuz, muskat rendesi, beyaz biber ekleyip, iyice karıştırın.

Köfte için; Bir karıştırma kabına kıyma, parçalayıcıdan geçirdiğiniz ekmek içi, tuz, karabiber ve kuru kekiği alıp, yoğurun. Yoğurduğunuz köfte harcını yağlı kağıda alın. Köftenizi iki yağlı kağıt arasında tavanızın boyutuna göre bir merdane yardımıyla açın. Tavanızı ısıtın, hazırladığınız köfteyi tavanıza alın ve pişirin.

Domates sosu için bunları deneyin

Küçük bir tencereye zeytinyağını ekleyip, ısıtın.İçerisine ince doğranmış soğan ve sarımsakları ekleyip, karıştırın. Rendelenmiş domatesleri ekleyin ve karıştırın. Defne yaprağı, tuz ve et suyunu ilave edip, tıkırdatın.

Birleştirmek için; Patates pürenizi servis edeceğiniz tabağa yayın. Üzerine pideleri ekleyin.

Hazırladığınız domates sosunun birazını pidelerin üzerine gezdirin. Pişirdiğiniz köfteyi pidelerin üzerine ilave edin. Üzerine yoğurdu ekleyin.

En üstüne domates sosundan gezdirerek servis edin.