Mehmet Dinçerler yüzüğü geri istedi, Hadise konserinde yüzüğünü çıkarıp fırlattı!

Ünlü şarkıcı Hadise, boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler ile arasında yaşananlarla her gün magazin kulislerinde konuşuluyor. Hadise boşanma davası açtıktan sonra, aldığı 3 milyon dolarlık yüzüğü geri isteyen Mehmet Dinçerler'den sonra Hadise, konserde yüzüğünü çıkarıp fırlattı. İşte o anlar...

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Ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler, 4 ay önce nikah masasına oturmuş ve hayatlarını birleştirmişti. İlişkilerinin ilk ortaya çıktığı andan beri bütün gözler hep onların üzerindeydi. Son zamanlarda evliliklerinde çıkan krizle gündeme bomba gibi düştüler. Anlaşalı boşanma gerçekleşemediği için Hadise çekişmeli boşanma davası açtı ve daha sonrasında olanlar şok etti. İddialara göre iş insanı Mehmet Dinçerler, Hadise'ye aldığı 3 milyon dolarlık yüzüğü geri istedi. Yüzükle de kalmayıp, düğünde takılan takıların hepsini istedi. Bu söylenenlerden sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından eski gönderileri araştırıldı ve ortaya birçok olumsuz paylaşımı çıktı. Sosyal medya kullanıcılarının diline düşen ve alay konusu olan Mehmet Dinçerler'e Hadise'den de bomba gibi bir yanıt geldi. Eşi Mehmet Dinçerler ile boşanma kararı alan ünlü şarkısı Hadise, İstanbul'da sahne aldı. Konseri esnasında şarkı söylerken yüzüğünü atması dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Şarkı söylerken yüzüğünü fırlattı

Eşi Mehmet Dinçerler ile gündemden düşmeyen Hadise'den çok konuşulacak bir hamle geldi. Dün akşam İstanbul Ataşehir'de konser veren ünlü şarkıcı Hadise, sahnede şarkısını söylerken yüzüğünü fırlattı.

''Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım!''

Hadise Prenses şarkısında "Prensesler gibiydim ben baba evinde, özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım" sözleri sırasında yüzüğü çıkarıp atmasıyla herkesin dikkatini çekti.

''Sen beni mi kandırıyorsun?''

Ayrıca Hadise dün akşamki konserinde 'Sıfır Tolerans' şarkısını seslendirirken ''İlahi sevgilim sen kimi kandırıyorsun?'' yerinde ''İlahi sevgilim sen beni mi kandırıyorsun?'' dedi ve bu da dikkatlerden kaçmadı.

Mehmet Dinçerler ile aralarındaki krizden sonra ortaya birçok can sıkıcı konuda iddialar atılmıştı. Boşanma aşamasında olduğu Mehmet Dinçerler ise, Hadise'ye taktığı 3 milyon liralık yüzüğü geri istemişti. Hadise'nin dün akşamki konserinde yaptığı bu yüzük atma hareketinin ise Dinçerler'e bir gönderme olup olmadığı magazin kulislerinde konuşuluyor.

Kerimcan Durmaz'la dudak dudağa fotoğrafı ortaya çıktı!

Kısa sürede tüm Türkiye'de dalga konusu olan iş insanının eşcinsel, fenomen DJ Kerimcan Durmaz'la da arabada olan fotoğrafları ortaya çıkmış ve ünlü ismin o fotoğrafları dikkat çekmişti. Dinçerler'in bu defa Kerimcan Durmaz'la olan bir gece klübünde dudak dudağa pozları yeri yerinden oynattı. Mehmet Dinçerler, Kerimcan Durmaz ile çıkan öpüşme görüntülerinin ardından tüm sosyal medya hesaplarını kapattı. İşte güzel ve başarılı şarkıcı Hadise ile boşanma aşamasında olan iş insanı Mehmet Dinçerler ve Kerimcan Durmaz'ın öpüştüğü anlara ait fotoğraflar...