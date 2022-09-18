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3 yılda tam 30. kez patladı! Vatandaş isyan etti: Yeter artık...

3 yılda tam 30. kez patladı! Vatandaş isyan etti: Yeter artık...

MUĞLAnın Bodrum ilçesinde daha önce aynı bölgede bir yılda 6 kez patlayan isale hattı, 7’nci kez yine patlarken, 3 yılda 30 kez patlayan isale hattına esnaf tepki gösterdi.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinin Bitez Mahallesi’ndeki Atatürk Bulvarı’nda bu yıl 6 kez patlayan isale hattı, 7’nci kez yine patladı. Patlayan borudan çıkan suyun tazyikiyle asfalt yarıldı, tonlarca su dışarı çıktı. Caddeyi adeta dereye çeviren su, işyerlerini bastı.

İHA'nın haberine göre; cadde üzerinde 8 işyerini su basarken, dereyi andıran yolda kalan sürücüler büyük panik yaşadı. İhbarın ardından MUSKİ ekiplerince hatta giden su kesildi. Patlağın olduğu noktada tamir çalışması başlatıldı.

"3 senede 30 kez patladı yeter artık"

Su basan işyerlerini temizlemeye başlayan esnaf isyan etti. Bölge esnaflarından Murat Kurutaş, "Bu, bu sene yedinci patlama. Son 3 senede 30 kez patlama oldu. Bu patlamada 8 dükkanı su bastı. Yeter artık." dedi.

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