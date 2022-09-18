Pilates yapmanın bu etkilerini duyanlar şaşkınlık geçiriyor! Pilatesin hiç bilinmeyen faydaları

Pilates egzersizleri yapmak eklemler için güç, düzgün kas gelişimi, esneklik ve artan hareket aralığını destekler. Pilates, çekirdek kaslarınıza odaklanarak kuvvetlendirmek ve tonlamak ve esnekliğinizi artırmak için muhteşem bir egzersizdir. Pilates, hassas hareketler ve özel nefes alma teknikleri barındırır. İşte pilates yapmanın hiç bilinmeyen faydaları...

Abone ol

Omuzlarınızdaki, sırtınızdaki ve bacaklarınızdaki gerginliği gidermeye destek olabilir

Güçlü çekirdek kaslara sahip olmak daha iyi bir duruş sağlar ve bu da günlük rutinlerimizde oluşan kas gerginliğini önleyebilir veya hafifletebilir. Çoğu kişinin zayıf çekirdek ve sırt kasları vardır ve bu postural kasları kuvvetlendirmek, bu zayıflıktan kaynaklanan gerilimi dengelemeye yardımcı olur. Bu, özellikle uzun süre masa başında oturan insanlar için harika çünkü daha güçlü çekirdek ve sırt kaslarına sahip olmak, omuzlarınızda ve bacaklarınızda gerginliğe ve ağrıya yol açan klasik masa duruşlarından kurtulmanıza yardımcı olabilir.

Vücudunuzun doğal yağ yakma yeteneğini arttırır

Pilates, kalorileri hızlı bir şekilde yakmak için en iyi egzersiz değildir fakat bu yağ yakımı sağlamadığını göstermez.

Pilates kas inşa ediyor ve kas inşa etmek vücudunuzun bazal metabolizma hızını artırdığı için bu önemlidir - bu, vücudunuzun dinlenme esnasında yaktığı kalori miktarıdır.

Güç ve esneklik oluşturmaya yardımcı olur

Pilates güç ve esnekliğe sahip olmak için ideal bir spordur bununla birlikte ister forma girmeye, ister genel sağlığınızı iyileştirmeye çalışıyor olun, sizi oraya götürebilecek tek bir egzersiz türü yoktur. Kapsamlı egzersiz programınızda, kardiyo, kuvvet antrenmanı, esneklik egzersizleri ve hatta bazı yüksek yoğunluklu interval antrenmanları (HIIT) dahil olmak üzere çeşitli antrenmanlara ihtiyacınız var. Pilates , vücudu entegre bir bütün olarak eğitir, çekirdek, alt vücut ve üst vücut kuvvetinin yanı sıra esneklik ve duruşa odaklanır. Pilates egzersizleri, eklemler için güç, dengeli kas gelişimi, esneklik ve artan hareket aralığına yardımcı olur.

Farkındalığı ve beden farkındalığını teşvik eder

Pilates, vücudunuzun sınırlarını belirlemenize ve çalışmanıza destek olan bir tür kuvvet antrenmanı egzersizidir diyebiliriz. Pilatesin bir başka yararı da, güç kazanırken vücudunuzla temas halinde kalmanızı sağlamasıdır Ayrıca, doğal bir dikkat ve çok fazla nefes çalışması var, bu da gerilimi ve stresi hafifletmeye destek olabilir.

Teknik olarak ihtiyacınız olan tek şey bir mat

Pilates'i düşündüğünüzde, Pilates reformerleri olarak adlandırılan karmaşık görünümlü makineler akınıza gelebilir ve göz korkutucu görünebilir. Ancak pilates yapmak herhangi bir makine gerektirmez. Pilates yapmanın fiziksel sonuçları, ne sıklıkla egzersiz yaptığınıza bağlı olarak üç ila sekiz hafta içinde farkedilir olacaktır. Çoğu insan her Pilates seansından sonra daha enerjik, uyanık ve mutlu hissedeceğinden, zihinsel değişiklikler hiç şüpheniz olmasın.