İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! PÖH kıstırdığı 3 teröristten ikisini öldürdü
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi" açıklaması yaptı.Abone ol
Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan Polis Özel Harekat (PÖH) çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dakika gelişmesini kişisel Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Soylu paylaşımında, "PÖH uyardı: 'Teslim olun!' dediler. Teslim olmayan 2 terörist SARI TORBAYA GİRDİ. Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı. Sayı daha eksildi PÖH, Allah sizleri korusun.." ifadelerini kullandı.