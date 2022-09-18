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Putin'e Hindistan Başbakanı'ndan şok sözler: Defalarca konuştuk ama...

Putin'e Hindistan Başbakanı'ndan şok sözler: Defalarca konuştuk ama...

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan'da görüştüğü Hindistan Başbakanı Modi'den beklemediği bir eleştiri aldı. Modi, Putin'e, "Günümüz savaş çağı değil, bunu size telefonda da söyledim" sözlerini kullandı.

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Modi kameralar önünde Putin'e, "Günümüz savaş çağı değil, bunu size telefonda da söyledim" dedi. Rus lider bu eleştiriye "Biz savaşı bitirmek istiyoruz ama Ukrayna istemiyor" yanıtını verdi.

Hindistan Başbakanı Modi’nin Rus lidere yönelik sözleri gündem oldu. Narendra Modi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özbekistan'ın Semerkant şehrinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde bir araya geldi.

"Defalarca konuştuk"

Modi, toplantının basına açık kısmında Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşı eleştirdi. "Günümüz çağı savaş çağı değil ve telefonda defalarca konuştuk. Demokrasi, diplomasi, diyalog, bütün bunlar dünyayı etkileyen şeyler. Önümüzdeki günlerde barış yoluna nasıl gidebiliriz? Bugün kesinlikle tartışma şansımız olacak. Ayrıca bakış açınızı anlama fırsatı da bulacağım" dedi.

Putin, Hindistan Başbakanı'nın bu sözlerine Ukrayna'yı suçlayarak yanıt verdi. "Ukrayna'daki çatışma konusundaki tutumunuzu sürekli dile getirdiğiniz endişelerinizi biliyorum. Bunun mümkün olan en kısa sürede sona ermesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ne yazık ki karşı taraf, Ukrayna liderliği müzakere etmeyi reddettiklerini söyledi. Hedeflerine askeri olarak ulaşmak istediklerini söylediler ama yine de orada olanlardan sizi her zaman haberdar edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın işgali sonrası batılı ülkelerle doğrudan sorunlar yaşayan Putin sık sık Rusya'nın izole olmadığını savunmuş, yönünü doğuya özellikle Çin ve Hindistan gibi Asyalı devlere çevirebileceğini söylemişti.

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