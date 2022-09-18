İskenderun’da konteyner gemisi battı! Gemiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı
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HATAY İskenderun Limak Port limanına yük boşaltmak üzere yanaştığı iskelede su alan konteyner gemisi battı. Personel kurtarıldı, çalışmalar sürüyor...
Togo bayraklı "Sea Eagle" isimli gemi İskenderun Limak Port'ta konteyner yükünü boşaltmak üzere iskeleye yanaştı.
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Yük indirme işlemleri sırasında 3 bin 120 grostonluk kargo gemisi, bilinmeyen nedenle su almaya başladı.
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İçindeki personel kısa sürede tahliye edilen gemi, bir süre sonra yan yatarak battı.
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Güvenlik önlemleri de alınınan bölgede, gemideki konteynerlerin kurtarılması için çalışma yürütülüyor.
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