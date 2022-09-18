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İskenderun’da konteyner gemisi battı! Gemiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı

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İskenderun’da konteyner gemisi battı! Gemiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı

HATAY İskenderun Limak Port limanına yük boşaltmak üzere yanaştığı iskelede su alan konteyner gemisi battı. Personel kurtarıldı, çalışmalar sürüyor...

İskenderun’da konteyner gemisi battı! Gemiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı

Togo bayraklı "Sea Eagle" isimli gemi İskenderun Limak Port'ta konteyner yükünü boşaltmak üzere iskeleye yanaştı.

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İskenderun’da konteyner gemisi battı! Gemiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı

Yük indirme işlemleri sırasında 3 bin 120 grostonluk kargo gemisi, bilinmeyen nedenle su almaya başladı.

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İskenderun’da konteyner gemisi battı! Gemiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı

İçindeki personel kısa sürede tahliye edilen gemi, bir süre sonra yan yatarak battı.

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İskenderun’da konteyner gemisi battı! Gemiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı

Güvenlik önlemleri de alınınan bölgede, gemideki konteynerlerin kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

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