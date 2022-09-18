Kanal D ekranlarının en sevilen dizisi Yargı, bu akşam yeni sezonunun ilk bölümüyle gümbür gümbür geliyor!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı bu akşam yani, 18 Eylül akşamında yeni sezonunun ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Sevenleri tarafından merakla beklenen yeni sezonda neler olacak? İlk sezonun son bölümünde neler yaşanmıştı? İşte ayrıntılar...

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Kanal D ekranlarında geçtiğimiz yıl ilk sezonuyla yayınlanmaya başlayan ve kısa süre içinde milyonlarca kişiyi ekranlara bağlayan dizi Yargı'nın ilk sezonu geride kalmıştı. İkinci sezon için gün sayan takipçilerinin beklediği gün geldi çattı. Bu akşam Yargı, 2. sezonunun ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Peki en son yayınlanan bölümde neler olmuştu? İşte cevabı...

Yargı son bölümde yaşananlar

Kanal D'nin en çok sevilen ve en çok izlenen dizisi Yargı'nın ilk sezonun final bölümünde şunlar yaşanmıştı: Altı aylık bir zaman atlamasının gerçekleştiği bölümde Ceylin'in üstü başı kan içinde ve kanlı bir bıçakla eve gelmesinin ardından Eren'in öfkeyle Ceylin'in kapısını çalmıştı. Eren, Ceylin'i tutukladığını söylemiş, kelepçeyi taktığı gibi arabaya bindirmiş ve karakola götürmüştü. Karakolda sorgu odasına alınan Ceylin'in ne yaptığını izleyici anlayamamıştı. Ancak daha sonra Eren, izleyicilerin merak ettiği o soruyu sormuştu. "Ilgaz Kaya'yı neden öldürdün?" bu esnada Ceylin, sadece Eren'in yüzüne bakmıştı ve sezon finali burada sona ermişti.

Yargı'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı çok sevilen ve izlenen dizisi ‘Yargı’, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Oyuncular neler söyledi?

Sezon finali sahnesiyle seyircileri büyük bir soru işaretiyle bırakan yapımın, yeni bölümleri merakla bekleniyor. Projenin başrol oyuncuları, yeni sezonda izleyicileri nelerin beklediğine dair düşüncelerini paylaştı:

Kaan Urgancıoğlu: Ekip arkadaşlarım ve izleyicilerimiz gibi ben de çok heyecanlıyım. Umuyorum ve hatta eminim ki çok güzel bir sezon daha geçireceğiz. İkinci sezonda ise ne olacağını inanın biz de bilmiyoruz.

Pınar Deniz: İddialı ve çok daha kuvvetli bir sezona başlıyoruz. Bizler çok heyecanlıyız. Sezon sonu hikâye öyle bir yerde kaldı ki, yaz boyu hepimizin aklında aynı soru vardı. Acaba yeni sezonda neler olacak?

Mehmet Yılmaz Ak: Geçtiğimiz sezon gibi umarım aynı şekilde devam ederiz. Yeni sezonumuz için de aynı heyecanı duyduğumuz bir süreçteyiz. Seyircimizi bu sezonda sürükleyici bir hikaye bekliyor.

Uğur Polat: Draması yüksek bir sezon geçirdik. Seyirciyi her bölümü soluksuz izleyeceği, keyifli bir sezon bekliyor. İlk sezonda izlediğimiz hikayeler, karakterler için yeni bir yolculuk başlıyor şimdi.

Uğur Aslan: Gerçekten çok güzeldi geçtiğimiz sezon. Yeni sezonda da önceki gibi yüksek merakın, bol bulmacanın ve heyecanın olduğu bir yıl bekliyor bizi. Şimdiden merak ediyoruz izleyicimizin tepkisini…

Hüseyin Avni Danyal: Bıraktığımız yerden aynı merak öğesi ile başlıyoruz. Sema Ergenekon öyle bir hikâye kurmuş ki, kendi karakterimin evrilmesini bile tahmin edemiyorum. Bence bu sezon merakı katlayarak devam edeceğiz.

Şükran Ovalı: Senaristimiz, sadece seyirciyi şaşırtmıyor, bize de hep bir ters köşesi var. ‘Yargı’yı farklı yapan da bu. Senaryoyu beklemek, hem oyuncular hem ekip için çok kıymetli bir şey. İzlemede kalın...