Kanal D'nin yeni bombası gün sayıyor! O Kız dizisinin fragmanı yayınlandı

Televizyon ekranlarında yeni yayın dönemin başlamasıyla birçok dizi izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Bunlardan biri de ilk fragmanın yayınlanmasının ardından konusu ve oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Kanal D'nin iddialı yapımı 'O Kız' dizisi. Dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki O Kız dizisi ne zaman yayınlanacak, konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte Kanal D'nin merakla beklenen O Kız dizisi ile ilgili derlediğimiz bilgiler.

Abone ol

Kanal D'nin yeni dizisi O Kız, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Dizinin ilk tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından O Kız dizisi ile ilgili bilgileri araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Dilin Döğer gibi isimlerin yer aldığı aldığı proje konusu ve oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki O Kız dizisinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları kimler? İşte Kanal D'nin yeni bomba dizisi ile ilgili derlediğimiz bilgiler haberimizde...

O Kız disinin konusu ne?

Yeni yayın döneminde Kanal D'de yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen O Kız dizisinin ilk fragmanı oldukça ses getirdi. Yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme aldığı O Kız dizisinin konusu merak konusu oldu. Daha önce birçok projede yer alan ve başarılı oyunculuğuyla adından sıklıkla söz ettiren Erkan Petekkaya dizide Kadir karakterine hayat verecek. Kadir'in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayat, ne kadar acımasız olsa da içindeki bitip tükenmeyen sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalayacak.

Başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları dizide Sitare karakteri ile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Sitare, 30'lu yaşların sonunda, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Sadece güzelliği ve seksapeliyle değil cool duruşu, karizması ve başarısıyla da baş döndürücü bir kadın. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi olmuştur.

O Kız disinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Kanal D'nin iddialı projesi O Kız disinini oyuncu kadrosu ; Erkan Petekkaya(Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) gibi ünlü isimlerden oluşuyor.

O Kız dizisinin yayın tarihi ne zaman?

O Kız dizisi, 21 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.